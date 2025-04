Tennis: il Sunshine Tennis Club vince a Ragusa il primo dei match salvezza

29/04/2025 16:26:00

Nei play out per la permanenza nel campionato di serie C il Sunshine Tennis Club Marsala Morana Salus espugna il difficile campo del Circolo Tennis Ragusa per 4 a 2. Bella vittoria che però lascia l'amaro in bocca ai giocatori lilybetani che dopo aver dominato i primi tre singolari con Giorgio Parisi, Daniel Franchino e Gabriele Misuraca, si sono visti sfuggire il risultato pieno per un infortunio di Giuseppe Galfano che conduceva 6/1 5/4. Successivamente, un doppio per ciascuna delle due squadre ha fissato il risultato sul 4 a 2, adesso si giocherà il ritorno sui campi di C/da Dammusello il 1° Maggio, basterà conquistare 3 punti per raggiungere la salvezza. Si sono svolte anche la prima e la seconda giornata dei campionati di serie D2 e D1, nonostante dei match molto combattuti le squadre del Sunshine Tennis Club hanno ammainato bandiera bianca contro il CT Trapani e il New Golden Tennis di Caltanissetta.

Serie C Maschile: CT Ragusa/Sunshine TC Marsala Morana Salus 2/4

Licata/Parisi 1/6 3/6

Chessari/Franchino 2/6 3/6

Schembari/Misuraca 3/6 3/6

Licitra/Galfano 1/6 7/6 6/0

Licata Schembari/Parisi Franchino 4/6 0/6

Chessari Licitra/Adamo Misuraca 6/4 4/6 10/4

Serie D1 Maschile : Sunshine TC Marsala L'essenza/New Golden Tennis Caltanissetta 0/4

Parisi/Di Benedetto 6/7 6/3 2/6

Angileri/Cavaleri 4/6 1/6

Russo/La Cagnina 6/2 2/6 1/6

Parisi Angileri/Cavaleri Di Benedetto 1/6 2/6

Serie D2 Maschile: Sunshine TC Marsala Cantine Fina/ CT Trapani 0/4

Fina/Costantino 1/6 2/6

Abrignani/Giambino 5/7 6/0 0/3 rit.

De Bartoli/Russo 0/6 1/6

Fina De Bartoli/Russo Coppola 2/6 0/6