A Messina ben nove marsalesi centrano la qualificazione alla finale nazionale di Calisthenics

02/05/2025 07:35:00

Alla tappa di Messina della scorsa settimana, della terza edizione del Calicontes, il campionato nazionale di calisthenics, la squadra marsalese della Miles_Thenx ha fatto incetta di medaglie.



Gli allievi di Gaspare Ventimiglia sono saliti in undici sul podio, su un totale di dodici partecipanti. Ben cinque i primi posti conquistati, nelle diverse categorie, da:



Elvira Basiricò per la categoria skills femminile 18-28, Tatiana Parrinello per la categoria skills femminile over 40, Alessandro Pollina per la categoria skills maschile intermedi 41-50, Piero Ingarao per la cetgoria skills maschile principianti 18-28 e Manuel Figuccia per la categoria skills maschile principianti 13-17.

Nel secondo gradino del podio, per le diverse categorie che, come per i primi, hanno ipotecato l’accesso in finale



nazionale che si disputerà il prossimo 25 maggio in quel di Pisa, sono stati:



Amedeo Trapani per la categoria skills maschile principianti 18-28, Lorenzo Noè per la categoria skills maschile intermedi 18-28, Gaspare Ventimiglia per la categoria skills maschile avanzati 18-28 e Danylo Dudko per la categoria enurance base 18-28.



A salire sul terzo gradino del podio, insufficiente ai fini della qualificazione in finale, sono stati i due esordienti Riccardo Mortellaro per la categoria skills maschile intermedi 18-28 e Francesco Tumbarello per la categoria endurance base 18-28.



L’unico della squadra Miles_thenx a non centrare il podio è stato l’esordiente Alessandro Santo nella categoria endurance maschile base 18-28 che si è piazzato al quarto posto. Nonostante il tempo registrato di 59 secondi e la pulizia nell’esecuzione del suo super-set che ha lasciato molte perplessità sulla valutazione dei giudici, per il suo quarto posto.



I nove marsalesi che a Messina hanno acquisito il diritto alla partecipazione della finale nazionale di Pisa si aggiungeranno ai tre che l’hanno già ipotecata alla tappa di Palermo, Simone Buonocore per la categoria endurance maschile intermedi 29-40, Salvatore Galfano per la categoria skills maschile intermedi 29-40 e Giovanni Ingoglia per la categoria skills maschile principianti 41-50.



Da evidenziare, in fine, che l’ottimo lavoro fatto dagli atleti della Miles-Thenx va oltre alla semplice qualificazione, poiche ben quattro dei finalisti vantano il miglior punteggio assoluto per categoria quali: Manuel Fuguccia (SK M. P. 13-17) 1580,2 punti, Piero Ingarao (SK M. P. 18-28) 1682 punti, Salvatore Galfano (SK M. I. 29-40) 2354 punti e Alessandro Pollina (SK M. I.. 41-50) 1749,8 punti.



Questo il commento di coach Ventimiglia:



“Posso solo che essere felice per questo risultato dei ragazzi che ripongono fiducia alla Miles_Thenx, non solo come stile e tecnica di allenamento ma proprio come movimento in genere. Direi che i numeri, (12 finalisti a Pisa), parlano di una grande squadra fatta di singole eccellenze. Di questa tappa messinese il mio pensiero particolare è tutto per Mortellaro, Santo e Tumbarello, rimasti fuori dalla finale ma che hanno dato saggio delle loro attitudini tecnico_atletiche. In fine un ringraziamento generale e uno per tutti, lo devo rivolgere a Giovanni Ingoglia per la sua totale competenza organizzativa della trasferta e per il sostegno umano che riesce a dare ad ognuno, con lucida e soggettiva precisione”.