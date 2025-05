Rocambolesco incidente a Marsala. Auto si ribalta in centro

Rocambolesco incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 2 Maggio, a Marsala, nell'incrocio tra via Struppa e via D'Azeglio, nei pressi dell'ex Tribunale. Una Jeep, proveniente da via Struppa, non si sarebbe fermata allo stop e...