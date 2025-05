Pnrr e tasse locali a Trapani: il sindaco Tranchida respinge le accuse di “mala‑amministrazione"

04/05/2025 06:00:00

Mancanza d’acqua, decoro urbano precario, servizi pubblici sotto il minimo sindacale, Tari alle stelle senza controlli, stipendi d’oro e fondi Pnrr ridotti a miraggio. Questa, in sintesi, l'impietosa fotografia di Trapani scattata dal Comitato "Trapani Erice una città", e messa nero su bianco su una lettera aperta, a firma di "segreteria del comitato", dove i sette anni di gestione Tranchida vengono bollati come fallimentari, quindi denunciate "false verità" e descritta la città come relegata alla marginalità.

Nel fuoco di fila finiscono gli stipendi da "8.083 euro al sindaco, 6.062 euro al vice, 4.850 euro agli assessori", i social zeppi di lamentele, la presunta fuga dei finanziamenti europei e una tassazione che secondo il Comitato non distingfra onesti e furbi.

Ma Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani, non ci sta e replica senza freni. Il primo cittadino punta subito l’indice contro "strumentalizzazione della comunicazione" ad opera della "segreteria del comitato" che avrebbe, a suo dire, la regia di Ignazio Grimaldi, "imprenditore e direttore generale della testata televisiva Telesud".

"Non so se dietro Grimaldi ci sia qualcun altro: lo scopriremo strada facendo, e io ho le spalle larghe. Conosco Grimaldi da molti anni, dai tempi in cui gravitava attorno a Erice: già allora faceva da facciata a certi personaggi. I cittadini, che fessi non sono, lo hanno ridimensionato politicamente, tanto che era sparito dal suo natio borgo. - sono le parole del primo cittadino - Oggi, da quando è diventato direttore generale di Telesud, è tornato alla ribalta sia come front‑man del Comitato “Trapani Erice una città” sia come direttore dell’emittente, lanciando attacchi fuori luogo, ben oltre i limiti della cronaca, diretti soprattutto alla mia persona. Grimaldi lo conosciamo; se dietro di lui c’è qualcun altro, lo scopriremo nel tempo".

Poi il primo cittadino entra nel merito. Alla prima accusa, quella di aver perso i progetti Pnrr, il sindaco controbatte: "Non c’è un solo euro svanito, chi lo afferma è un imbroglione politico".

Sui costi della politica, Tranchida fa notare che "6 mila euro netti al mese sono allineati agli altri capoluoghi siciliani, meno di quanto prendano i colleghi delle aree metropolitane. Nulla di più, nulla di meno. Grimaldi lo sa ma tace perché gli conviene - sottolinea Tranchida - A lui interessa solo soffiare sul fuoco del malcontento, soprattutto da parte di chi non paga i tributi e ora riceve il fermo amministrativo".

Il dossier Tari arriva con la stessa carica:"Grimaldi sa bene che la Tari di Trapani non è la più alta d’Italia: supera soltanto quella di qualche altro Comune. Omette però un dato fondamentale , inciampando qui anche sul piano culturale : da quando è in carica questa amministrazione, a Trapani si fa la raccolta differenziata, pratica che prima non esisteva e che in diverse città metropolitane registra ancora percentuali ben sotto la soglia minima".

Per la tassa di soggiorno il primo cittadino evoca Guardia di Finanza e “multa zero sconti”. "Chi incassa e non versa ruba, punto. Li individueremo senza guardare in faccia nessuno".

L’affondo prosegue sul degrado urbano: "ci sono dei porci che non meritano di essere chiamati cittadini, Grimaldi se la prende con il Comune anziché con loro".

Tranchida poi rivendica l’uso di droni per stanare gli scaricatori notturni e promette nuove telecamere. "Ci vorrebbe un po’ più di senso civico – osserva – ma quando l’informazione viene piegata a interessi di parte diventa difficile educare i cittadini più refrattari". Il sindaco ammette che la tecnologia "è un investimento oneroso", ma ricorda che "la voce che incide di più sulle tasche dei cittadini è proprio la bonifica delle discariche prodotte dagli incivili e dagli stessi che, in alcuni quartieri, manovrano anche il consenso elettorale".

Sul piano politico, Tranchida osserva che "c’è chi prova a proporsi come alternativa cavalcando il malcontento, ma saranno i cittadini a decidere".

."Spalle larghe" diventa slogan e al Comitato replica che «il fermo amministrativo scatta per chi non paga, non per vendetta ma per dovere verso la maggioranza che versa puntuale".

Poi la stoccata finale sulla presunta regia mediatica: "Qualcuno crede che detenendo la leva dell’informazione dovremmo stargli a baciare la mano; non è nel mio stile e non lo sarà mai".