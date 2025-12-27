Sezioni
27/12/2025 11:44:00

Trapani, fioriere e verde urbano: lavori di bonifica e nuove piantumazioni. Il video

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-12-2025/trapani-fioriere-e-verde-urbano-lavori-di-bonifica-e-nuove-piantumazioni-il-video-450.png

Fioriere ripulite, spazi verdi restituiti alla città e nuovi interventi in programma. Prosegue a Trapani il piano di manutenzione e valorizzazione del verde urbano che interessa il centro storico, via Fardella e alcune delle rotatorie più trafficate della città.

Nei giorni scorsi si sono conclusi gli interventi di abbellimento e bonifica delle fioriere in alcune aree simboliche del centro cittadino: Piazza Municipio, Piazza Vittorio Emanuele e il tratto sud di via Torrearsa. Lavori che hanno riguardato la pulizia delle vasche, la rimozione delle piante deteriorate e il ripristino del decoro urbano.

Ma il programma è destinato ad allargarsi. È infatti già in fase di pianificazione una nuova tranche di interventi che interesserà diverse strade e snodi strategici della città. In particolare sono previste bonifiche e nuove piantumazioni in via Garibaldi, nel tratto nord di via Torrearsa, lungo corso Vittorio Emanuele, in via G.B. Fardella e nelle rotatorie di piazza Martiri d’Ungheria e di via Senatore Giuseppe D’Alì.

Un’azione che, secondo l’amministrazione comunale, punta non solo al decoro ma anche a una più ampia idea di vivibilità degli spazi pubblici. «Rinnoviamo il volto fiorito della nostra città con cura e rispetto – ha dichiarato il sindaco Giacomo Tranchida –. Fioriere pulite, piante rigogliose e spazi verdi più accoglienti sono un investimento sulla qualità della vita e sulla bellezza che fa bene all’anima della città».

Il primo cittadino ha inoltre lanciato un appello alla collaborazione dei cittadini e dei commercianti, anticipando l’idea di una “adozione simbolica” delle fioriere, per rafforzare il senso di responsabilità condivisa verso il patrimonio urbano.

Gli interventi vengono realizzati con la collaborazione della ditta Sicilpotatura e Arte Vivente e sotto la direzione degli agronomi Filippo Salerno e Riccardo Maltese, con l’obiettivo di coniugare estetica, sostenibilità e corretta gestione del verde.

 









