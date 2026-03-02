Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
02/03/2026 09:30:00

Marsala, da domani Lungomare Mediterraneo chiuso fino al 31 marzo: lavori verso la fine

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-03-2026/1772441018-0-marsala-da-domani-lungomare-mediterraneo-chiuso-fino-al-31-marzo-lavori-verso-la-fine.jpg

Chiude fino al 31 marzo il Lungomare Mediterraneo a Marsala. Con l’avvio delle ultime opere, scatteranno anche modifiche temporanee alla viabilità nel tratto portuale interessato dagli interventi. Rircordiamo tra stop, ripartenze e nuovi stop, i lavori vanno avanti da quasi due anni, era maggio 2024 quando sono iniziati con l'abbattimento del muro.

 

Il Comando della Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza che dispone, a partire da martedì 3 marzo e fino al 31 marzo, la chiusura al traffico veicolare del Lungomare Mediterraneo nel tratto compreso tra via Filippo Noto e via Dello Sbarco.

La decisione si rende necessaria per consentire gli interventi congiunti di Italgas e dell’impresa incaricata dei lavori di riqualificazione nell’area di via Verdi-Lungomare Mediterraneo. Si tratta degli ultimi passaggi previsti nel progetto di rigenerazione.

 

Resterà invece consentita la circolazione nel tratto di via Francesco Crispi compreso tra via Verdi e il Lungomare Mediterraneo. Sarà inoltre possibile transitare nel tratto del Lungomare tra via Crispi e l’ultima attività commerciale presente in direzione via Dello Sbarco, esclusivamente per garantire l’accesso alle attività, ai servizi e alla stazione di rifornimento carburanti. Previsto anche il temporaneo doppio senso di circolazione in via Francesco Crispi, limitatamente al tratto tra via Verdi e il Lungomare Mediterraneo. 

 

Nello stesso segmento scatterà il divieto di sosta su entrambi i lati. Le imprese esecutrici avranno l’obbligo di installare tutta la segnaletica necessaria nelle aree di cantiere, compresa quella di preavviso e deviazione, garantendo al tempo stesso la sicurezza della circolazione pedonale.

 

 









Native | 27/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772190171-0-25-anni-samot-ragusa-a-trapani-investimenti-e-convegno-sulle-cure-palliative.jpg

25 anni Samot Ragusa, a Trapani investimenti sulle cure palliative

Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...