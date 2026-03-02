Marsala, da domani Lungomare Mediterraneo chiuso fino al 31 marzo: lavori verso la fine

02/03/2026 09:30:00

Chiude fino al 31 marzo il Lungomare Mediterraneo a Marsala. Con l’avvio delle ultime opere, scatteranno anche modifiche temporanee alla viabilità nel tratto portuale interessato dagli interventi. Rircordiamo tra stop, ripartenze e nuovi stop, i lavori vanno avanti da quasi due anni, era maggio 2024 quando sono iniziati con l'abbattimento del muro.

Il Comando della Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza che dispone, a partire da martedì 3 marzo e fino al 31 marzo, la chiusura al traffico veicolare del Lungomare Mediterraneo nel tratto compreso tra via Filippo Noto e via Dello Sbarco.

La decisione si rende necessaria per consentire gli interventi congiunti di Italgas e dell’impresa incaricata dei lavori di riqualificazione nell’area di via Verdi-Lungomare Mediterraneo. Si tratta degli ultimi passaggi previsti nel progetto di rigenerazione.

Resterà invece consentita la circolazione nel tratto di via Francesco Crispi compreso tra via Verdi e il Lungomare Mediterraneo. Sarà inoltre possibile transitare nel tratto del Lungomare tra via Crispi e l’ultima attività commerciale presente in direzione via Dello Sbarco, esclusivamente per garantire l’accesso alle attività, ai servizi e alla stazione di rifornimento carburanti. Previsto anche il temporaneo doppio senso di circolazione in via Francesco Crispi, limitatamente al tratto tra via Verdi e il Lungomare Mediterraneo.

Nello stesso segmento scatterà il divieto di sosta su entrambi i lati. Le imprese esecutrici avranno l’obbligo di installare tutta la segnaletica necessaria nelle aree di cantiere, compresa quella di preavviso e deviazione, garantendo al tempo stesso la sicurezza della circolazione pedonale.



