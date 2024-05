Marsala, si abbatte il muro al porto (sulla pista ciclabile appena fatta)

20/05/2024 15:22:00

Foto passerella del Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, e del suo fedele alleato, Stefano Pellegrino, a Marsala, questa mattina per l'avvio dei lavori di riqualificazione della zona del porto, che in realtà sono iniziati da qualche giorno.

Sono lavori finanziati dal Pnrr con quasi due milioni di euro (qui la scheda dell'intervento) e che riguardano una piccola area alle spalle di Via Verdi. In pratica, si demoliscono i ruderi, compresi i vecchi muri, e quel tratto di lungomare finalmente avrà ... il mare, che attualmente non si vede.

Nascerà una nuova zona pedonale, con arredo urbano che il Comune definisce di "ultima generazione".

Il progetto di riqualificazione dell’area è redatto da Itinera Lab degli architetti Giovanni e Domenico Nuzzo. Ne abbiamo parlato qui.

Per fare questi lavori, come abbiamo scritto su Tp24, è stata di fatto rovinata la pista ciclabile appena realizzata...