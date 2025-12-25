Castellammare del Golfo: Epifanio Bonventre è il quinto assessore della giunta Fausto

25/12/2025 18:00:00

Il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, ha nominato il quinto assessore della giunta comunale: si tratta di Epifanio (Fanino) Bonventre, 61 anni, dipendente del Libero Consorzio comunale di Trapani. Al momento al neo assessore non sono state assegnate deleghe.

La nomina arriva dopo le dimissioni, avvenute lo scorso novembre, dell’assessore Mariella Caleca, consentendo così al primo cittadino di riportare l’esecutivo comunale al plenum.

Bonventre ha giurato nella tarda mattinata di oggi a palazzo Crociferi. Il sindaco Fausto ha spiegato che l’assegnazione delle deleghe avverrà nei prossimi giorni, in concomitanza con una più ampia rimodulazione delle competenze assessorili.

Eletto consigliere comunale nel 2023 con 276 preferenze nella lista di minoranza “Oltre”, Epifanio Bonventre è attualmente capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia. In base alla normativa che limita a due il numero dei consiglieri comunali componenti della giunta, a lasciare il seggio in Consiglio è stato l’assessore Giovanni D’Aguanno, eletto nel 2023 con 426 preferenze nella lista a sostegno del sindaco Fausto.

Attualmente, i due consiglieri comunali che siedono anche in giunta sono Epifanio Bonventre e la vicesindaco Lorena Di Gregorio, eletta con 358 preferenze. Al posto di D’Aguanno, in Consiglio comunale subentra Antonio Como, che nella stessa lista di maggioranza aveva ottenuto 194 preferenze.

Bonventre vanta già esperienze amministrative: è stato assessore comunale dal 2000 al 2002 nella prima amministrazione dell’allora sindaco Giuseppe Ancona, oggi presidente del Consiglio comunale. Successivamente ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale dal 2002 al 2006. Sposato, ragioniere e perito commerciale, torna ora nell’esecutivo cittadino.

Il sindaco Giuseppe Fausto ha rivolto al neo assessore un augurio di buon lavoro, ringraziamento ricambiato da Bonventre per la fiducia accordata.

Con la nuova nomina, la giunta comunale risulta così composta:

Lorena Di Gregorio , vicesindaco, con deleghe ad ambiente, pianificazione territoriale, Suap, informatizzazione e digitalizzazione, rapporti con il Consiglio comunale;

, vicesindaco, con deleghe ad ambiente, pianificazione territoriale, Suap, informatizzazione e digitalizzazione, rapporti con il Consiglio comunale; Giovanni D’Aguanno , con deleghe a cultura, sport, politiche giovanili, rapporti con le frazioni, politiche comunitarie e programmi di sviluppo territoriale;

, con deleghe a cultura, sport, politiche giovanili, rapporti con le frazioni, politiche comunitarie e programmi di sviluppo territoriale; Giovanni Todaro , assessore a servizi sociali, pari opportunità, contenzioso, rapporti legali e servizi demografici, edilizia privata, patrimonio, protezione civile, randagismo, bilancio e tributi;

, assessore a servizi sociali, pari opportunità, contenzioso, rapporti legali e servizi demografici, edilizia privata, patrimonio, protezione civile, randagismo, bilancio e tributi; Giovanni Ciufia, nominato a giugno 2025, con deleghe a personale e polizia municipale.

In attesa dell’attribuzione delle deleghe a Epifanio Bonventre, il sindaco Giuseppe Fausto mantiene per sé le deleghe a turismo, spettacolo e pubblica istruzione.



