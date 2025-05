05/05/2025 22:12:00

Manuel Calandrino è morto all'improvviso, a 23 anni, in discoteca. Il dramma si è consumato all'alba di domenica 4 maggio, al Madera di Castel Goffredo, in provincia di Mantova.

Calciatore amatoriale, Calandrino era originario di Alcamo ma da tempo di era trasferito nel Mantovano. Lavorava come operaio in una azienda e da circa tre anni giocava a calcio nella compagine della Nuova associazione calcio amatori Castellana. Domenica notte poi la tragedia: il 23enne si è accasciato al suo mentre ballava in pista.

Intorno alle 4.30 di domenica nella discoteca sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme ai carabinieri di Castel Goffredo. Inutili purtroppo i tentativi di rianimare il ragazzo.

Sul corpo del giovane è stata disposta l'autopsia e sarà l'esame autoptico a far luce sulle cause che hanno stroncato la vita del giovane calciatore.