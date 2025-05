Grimaldiâ€‘Tranchida, secondo round: "troppe domande senza risposta" del sindaco di Trapani

05/05/2025 13:10:00

Questa volta è il presidente del 'Comitato Trapani Erice una città' in persona, Ignazio Grimaldi, a firmare una nuova contro‑replica al sindaco di Trapani Giacomo Tranchida. Nel mirino i progetti Pnrr, l’imposta di soggiorno e la quarta Tari più cara d’Italia: "servono numeri, scadenze, trasparenza". Bersaglio secondario il portale “Trapani in cammino”, sparito dal web dopo le critiche dell’opposizione.

Grimaldi alza di nuovo il tiro e chiede "risposte puntuali, non slogan" all’amministrazione guidata da Giacomo Tranchida. Dopo il botta e risposta dei giorni scorsi il Comitato torna all’attacco, rivendicando "clamore mediatico e centinaia di condivisioni" per la prima nota stampa e denunciando quella che definisce "la solita non‑risposta del sindaco, bravo a cambiare argomento e a cercare capri espiatori". Ecco la lettera integrale del presidente del comitato .

"Tanto rumore per nulla...o per non rispondere in maniera puntuale?!

Il comunicato stampa del comitato Trapani Erice una città ha suscitato grande clamore mediatico. La nota stampa ha trovato spazio nelle più importanti testate del territorio e sono moltissimi i commenti e le condivisioni da parte dei cittadini sulla (mala) politica trapanese (Per chi non avesse seguito la vicenda facciamo presente che il Comitato ha sollevato numerose criticità sull'operato di questa amministrazione).

Non è dunque mancata la (non)risposta del Sindaco che, come di consueto, non offre risposte puntuali ma distrae l'attenzione incolpando gli altri.

Trova, ad esempio, il capro espiatorio nel sottoscritto oppure attacca presunti "ladri e cittadini - porci o con poco senso civico".

Sulle "spalle larghe" del Sindaco, dice lui, grava il peso della città di Trapani.

Ma allora, caro signor Sindaco, riferisca ai cittadini o in consiglio comunale:

-progetti del PNRR: a che punto siamo, quanti soldi sono stati spesi e dove, quando vedremo questi "risultati"? Affermare che "Non c’è un solo euro svanito" è una non risposta. Avremmo preferito sapere a che punto siamo - facciamo notare che il sito web "trapani in cammino", inaugurato in pompa magna durante la campagna elettorale e che doveva servire a illustrare l'evoluzione delle tante promesse della campagna elettorale, è stato chiuso dopo le critiche del consigliere Fileccia.

Sul tema tassa di soggiorno, appurato il mancato introito, ci viene riferito che qualche cosa -non meglio precisato - si "farà" Perché questo ritardo nell' agire prontamente? Perché questa amministrazione sta colpevolmente aspettando? Restiamo in attesa di dettagli puntuali.

Sui costi della politica è stato risposto che l' aumento dei compensi è "allineato agli altri capoluoghi siciliani, meno di quanto prendano i colleghi delle aree metropolitane" , bene!

Siano giudici i cittadini allora se ne vale la pena: Trapani è ultima delle 9 province siciliane per numero di abitanti (le altre sono Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa) e tra le ultime d'Italia per qualità della vita!



Sulla tari ci correggiamo: Trapani ha la 4a tassa più cara d'Italia, dopo Pisa, Brindisi e Genova... giudichino i cittadini. E sulla raccolta differenziata diciamo che, almeno questo, è un risultato del Sindaco

..ha fatto il suo dovere ed è stato pagato. Serve anche la medaglia?



Ma rimango fuori dalla risposta del sindaco:

- Scuola Buscaino Campo

- Progetto del Porto di Trapani

- Il sottopasso ferroviario

Temi sui quali ha (volutamente?!) sorvolato?

Agli stessi aggiungiamo:

- Capire se il degrado delle strade di ingresso alla città è colpa di incivili;

- Perché al 4 maggio manca ancora l' aria condizionata al Pala Shark;

- Se ci sono i fondi per sistemare litorale, che cade letteralmente a pezzi;

- Che fine ha fatto il Campus giovani del Mediterraneo;

- Dove sono finiti fondi per il Rione Cappuccinelli;

- Qual è la politica turistica di Trapani;

-che fine a fatto il progetto di restauro dell'ex ospedale di Trapani (Palazzo Lucatelli)

- cosa è andato storto per i fallimenti di: Trapani capitale della cultura, festival delle culture eurimeditarrenee, capitale del libro e chi sono i responsabili.

- E di tutte quelle promesse scritte "nero su bianco" sulle 91 pagine di programma elettorale di "Trapani in cammino".

Speriamo oggi in una risposta seria, politica e puntuale.

Noi, intellettualmente onesti, non attacchiamo la persona. Abbiamo attaccato il Sindaco nella sua veste di responsabile amministrativo e chiediamo risposte concrete sul suo operato, incarico per cui è lautamente retribuito dai cittadini.

Da ultimo, considerato che lei sembra "cadere dalle nuvole" o "non vedere" il degrado urbano, ci rendiamo sin da ora disponibili a segnalarle ogni disservizio di cui siamo testimoni attenti (Alleghiamo alcune foto)

Ignazio Grimaldi

Presidente del Comitato "