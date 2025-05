 Mazara del Vallo: al via i festeggiamenti per Santa Gemma

05/05/2025 20:00:00

Mazara del Vallo si prepara a vivere con intensità spirituale e senso di comunità i festeggiamenti in onore di Santa Gemma Galgani, patrona dell’omonima parrocchia di via Castelvetrano. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno, “La speranza che non delude” (Rm 5,5), richiama i fedeli a rinnovare la fiducia nel Signore anche nei tempi di attesa e trasformazione.

A causa dei lavori di restauro ancora in corso nella chiesa parrocchiale, i momenti celebrativi si svolgeranno in due sedi differenti: dal 7 al 12 maggio presso il Santuario di San Vito in riva al mare, e dal 13 al 16 maggio nella parrocchia di Cristo Re.

Il primo tratto del cammino spirituale si aprirà mercoledì 7 maggio, con la recita quotidiana del Rosario alle ore 17.45, seguita dalla Novena e dalla Celebrazione Eucaristica. Nei giorni festivi, sabato e domenica, l’orario sarà anticipato alle 18.15. Particolarmente significativa sarà la giornata di giovedì 8 maggio: la comunità ricorderà con commozione il 32° anniversario della visita di San Giovanni Paolo II a Mazara, avvenuta proprio in quella data nel 1993. Un momento storico che vide il Pontefice indossare i paramenti liturgici proprio al Santuario di San Vito, prima di celebrare l’Eucaristia davanti a migliaia di fedeli in piazza, a chiusura del 900° anniversario dell’erezione della Diocesi.

Dal 13 maggio, i festeggiamenti si sposteranno nella parrocchia di Cristo Re. Quella sera, alle 20.30, si terrà la tradizionale Fiaccolata Mariana per le vie del quartiere, seguita dalla Novena e dalla Celebrazione Eucaristica. Mercoledì 14 e giovedì 15 maggio, i fedeli si ritroveranno ancora una volta per la preghiera del Rosario, la Novena e la Messa.

Il momento più atteso sarà venerdì 16 maggio, giorno della Solennità di Santa Gemma. Alle 17.45 si terrà il Rosario, seguito dalla Solenne Celebrazione Eucaristica, durante la quale avverrà l’accensione della lampada votiva e la consegna del Premio Gemma 2025. La serata si concluderà in spirito di fraternità con una cena comunitaria di beneficenza.

Infine, con grande attesa e gratitudine, la comunità si prepara anche alla riapertura della chiesa parrocchiale, prevista per sabato 21 giugno alle ore 18, con la Celebrazione di Dedicazione e Consacrazione dell’Altare. Un momento che sancirà il ritorno alla casa comune restaurata, simbolo di fede e rinascita.