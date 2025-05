Danza: la Black Palace Hip Hop School di Trapani si qualifica ai Mondiali HHU

05/05/2025 16:00:00

Il Black Palace Hip Hop School, diretto da Sofia La Corte, sito in Via Messico 28 Erice, coreografa delle Black Queen e Black Empire, ritorna a Roma per partecipare al prestigioso evento "Hip Hop Unite Italy", una competizione nazionale valevole come qualificazione per il Campionato Europeo e Mondiale HHU. Dal 2019, l'Italia è entrata a far parte di questo importante circuito internazionale, e le crew che si classificano nelle prime 5 posizioni hanno l'opportunità di accedere alle finali di "Hip Hop Unite" sia in Europa che a livello mondiale, che si svolgeranno a Praga, Repubblica Ceca, ad ottobre. Tra le 41 crew partecipanti, le Black Queen e Black Empire, hanno ottenuto risultati eccezionali. Le Black Queen, composte da 6 giovanissime ballerine, Alice Pezzimenti, Zoe Sugamiele, Sofia Benivegna, Sofia Sercia, Aurora Martinelli ed Asia Accardo, si sono classificate al 3° posto nella categoria Cadet, assicurandosi il passaggio al Mondiale. I Black Empire Crew Junior, composti da Alice Gentile, Giulia La Grutta, Aurora Agate, Michelle e Serena Pezzimenti, Martina Flores ed Alessio Basiricò, si sono classificati al 4° posto, accedendo anch'essi con grande gioia al proseguimento dei campionati.