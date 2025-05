Oggi il Conclave. Come si elegge un Papa

07/05/2025 06:00:00

Con l’apertura ufficiale del Conclave oggi, 7 maggio 2025, nella Cappella Sistina, la Chiesa cattolica entra nella fase più solenne e misteriosa della sua vita istituzionale: l’elezione del nuovo Pontefice, il 267° della storia. I 133 cardinali elettori, tutti con meno di 80 anni, sono chiamati a scegliere il successore di Papa Francesco, che ha lasciato vacante la Sede Apostolica il 21 aprile scorso.

La procedura: fede, rigore e segretezza

Tutto avviene secondo le regole previste dalla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, promulgata da Giovanni Paolo II nel 1996 e modificata da Benedetto XVI nel 2007. Le votazioni si svolgono nella Cappella Sistina, sotto gli affreschi michelangioleschi, in totale isolamento dal mondo esterno.

I cardinali ricevono una scheda con la scritta "Eligo in Summum Pontificem" e lo spazio per scrivere il nome del prescelto. Ciascuno, in ordine di precedenza, pronuncia il giuramento: «Chiamo a testimone Cristo Signore, il quale mi giudicherà...», prima di depositare la scheda nell’urna.

Tre scrutatori, tre revisori e tre infirmarii (incaricati di raccogliere i voti dei cardinali eventualmente malati) vengono sorteggiati ogni giorno. Dopo lo spoglio delle schede, che devono essere sempre pari al numero dei votanti, i voti vengono contati: servono almeno i due terzi, ovvero 89 voti, per eleggere il Papa.

Fumata nera o bianca?

Al termine di ogni scrutinio, le schede vengono bruciate: nero se nessuno è stato eletto, bianco se c’è il nuovo Pontefice. I cardinali votano due volte al mattino e due al pomeriggio. Se dopo tre giorni non si raggiunge un risultato, è prevista una pausa per la preghiera e la riflessione. Dopo 34 scrutini si procede con il ballottaggio tra i due più votati, sempre con maggioranza qualificata.

L’elezione

Una volta raggiunto il quorum, il cardinale decano si avvicina all’eletto e gli chiede: «Accetti la tua elezione canonica a Sommo Pontefice?». Se l'eletto accetta, gli viene chiesto quale nome papale intenda assumere. Da quel momento è Papa, anche prima dell’annuncio ufficiale.

Il nuovo Pontefice viene condotto nella cosiddetta "Stanza delle lacrime", dove indossa la talare bianca. Poco dopo, il cardinale protodiacono annuncia l’elezione con il celebre "Habemus Papam" dal balcone della Basilica di San Pietro.

Un rito millenario

Il Conclave non è solo un’elezione, ma un evento spirituale di portata universale. L'intera Chiesa prega per l'assistenza dello Spirito Santo. Le regole vietano ogni forma di pressioni, accordi, promesse. Anche un laico potrebbe teoricamente essere eletto Papa, purché battezzato e disponibile a ricevere l’ordinazione episcopale.

Il conclave nasce formalmente nel 1274 con Gregorio X, dopo lo scandalo del conclave di Viterbo (1268-1271), il più lungo della storia, in cui i cardinali furono chiusi a chiave dai cittadini stremati dall’attesa.

Il nome del Papa: un programma

Dal 533, con Giovanni II (che si chiamava Mercurio), i Papi cambiano nome al momento dell’elezione. Una scelta simbolica, che preannuncia lo stile del pontificato. Papa Francesco ha voluto richiamare l’umiltà di San Francesco d’Assisi. Altri, come Giovanni Paolo I, hanno creato un nome doppio inedito.

Una storia millenaria

Il nuovo Papa sarà il 267° secondo l’Annuario Pontificio, ma la numerazione è tutt’altro che semplice. Alcuni papi furono contati più volte, altri esclusi come antipapi, altri ancora mai consacrati. Giovanni XX, ad esempio, non è mai esistito per un errore di trascrizione. Benedetto IX fu Papa tre volte. Alcuni eletti, come Stefano II, morirono prima della consacrazione e oggi non compaiono più nelle liste ufficiali.

Nel Conclave si intrecciano spiritualità e storia, rigore canonico e attesa popolare. Il mondo osserva la Cappella Sistina, in attesa della fumata bianca. Per i credenti, non si tratta solo della scelta di un uomo, ma di un atto in cui lo Spirito guida la Chiesa. E oggi, il mondo aspetta di sapere chi sarà il nuovo Pastore universale.