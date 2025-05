“Se io dovessi morire”: la poesia di Refaat Alareer è il manifesto dell’#ultimogiornodigaza

09/05/2025 12:55:00

Oggi è il 9 maggio. È la Giornata dell’Europa. Ma oggi, più che mai, è anche il giorno in cui dobbiamo scegliere se restare in silenzio o prendere la parola.

Per questo, Tp24 e Rmc 101 aderiscono all’iniziativa #ultimogiornodigaza con articoli, trasmissioni e approfondimenti. E con una poesia. Una poesia che oggi, in tutto il mondo, diventa manifesto di resistenza e memoria.

È una poesia scritta da Refaat Alareer, poeta, insegnante, intellettuale palestinese. È stato ucciso in un raid israeliano a Gaza il 6 dicembre 2023, insieme a suo fratello, sua sorella e quattro dei loro figli. Le bombe non hanno lasciato superstiti. Ma le sue parole sì.

"Se io dovessi morire" è il titolo del testo che oggi viene condiviso da milioni di persone. E che pubblichiamo anche noi, oggi, 9 maggio, perché ci ricorda cosa significa essere umani, sotto le bombe.

Se io dovessi morire

tu devi vivere

per raccontare

la mia storia

per vendere tutte le mie cose

comprare un po’ di stoffa

e qualche filo,

per farne un aquilone

(magari bianco con una lunga coda)

in modo che un bambino,

da qualche parte a Gaza

fissando negli occhi il cielo

nell’attesa che suo padre

morto all’improvviso, senza dire addio

a nessuno

né al suo corpo

né a se stesso

veda l’aquilone, il mio

aquilone che hai fatto tu,

volare là in alto

e pensi per un attimo

che ci sia un angelo lì

a riportare amore

Se dovessi morire

che porti allora una speranza

che la mia fine sia una storia

Refaat Alareer (1979 – 2023)