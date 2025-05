Alcamo, auto si ribalta e il conducente scappa. E' scomparso da giorni

09/05/2025 08:13:00

Un incidente stradale a velocità sostenuta con fuga del conducente e, a poche ore di distanza, una denuncia di scomparsa per un uomo che potrebbe essere proprio la persona al volante al momento dell’impatto. È il giallo che tiene con il fiato sospeso Alcamo e Partinico, due città collegate da un episodio ancora tutto da chiarire.

Il rocambolesco incidente è avvenuto nella serata di mercoledì 7 maggio in viale Europa ad Alcamo, all'altezza del Bis Bar. Una Lancia Musa, guidata presumibilmente ad alta velocità, ha perso il controllo, ha centrato tre auto parcheggiate ed è finita capovolta. A bordo c’erano due uomini: il conducente è fuggito a piedi, facendo perdere le sue tracce, mentre il passeggero, un giovane partinicese, è rimasto ferito in modo lieve ed è stato trasportato all’ospedale “San Vito e Santo Spirito”. Era in stato di ebbrezza e non è riuscito a fornire informazioni utili sull’identità del conducente.

La polizia municipale è riuscita a risalire al proprietario dell'auto, Antonino Arculeo, 72enne di Partinico. Da qui, il collegamento: Arculeo è scomparso da domenica scorsa, 5 maggio. I familiari, non avendo più notizie dell’uomo, hanno sporto denuncia di scomparsa al commissariato di Partinico.

Secondo quanto riferito dai parenti, l’uomo – affetto da patologie cardiache – sarebbe uscito di casa a bordo della sua auto, la stessa coinvolta nell’incidente ad Alcamo. Il sindaco di Partinico, Pietro Rao, ha lanciato un appello:

“Il signor Arculeo è cardiopatico e ha bisogno dei suoi farmaci salvavita. La famiglia è disperata e teme per la sua vita. Chiunque abbia informazioni contatti le forze dell’ordine o scriva sui social: ogni condivisione può fare la differenza”.

Intanto proseguono le ricerche del 72enne e le indagini per chiarire l’identità del conducente fuggito dopo l’incidente. Non si esclude che si tratti proprio di Arculeo, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Le autorità invitano chiunque abbia visto qualcosa a farsi avanti.