Volley B1: all'EnoDoro Marsala Volley non basta il cuore per battere un’ottima Arzano

11/05/2025 12:30:00

Di fronte ad un’ottima Arzano nulla hanno potuto le azzurre di Coach Lino Giangrossi che tornano sconfitte da questa sfida partenopea, ultima di stagione regolare del campionato serie B1 di Volley femminile. Un 3-1 (25/22, 25/23, 19/25, 27/25) che fotografa due distinti momenti di una sfida che avrebbe potuto regalare all’EnoDoro Marsala Volley la possibilità del Golden Set casalingo anche nel secondo turno dei prossimi play off promozione, qualora vincesse il primo. Primi due parziali ad assoluto appannaggio delle padrone di casa, un terzo set in cui le azzurre daranno il via al recupero che non si concretizzerà nel quarto per un miglior approccio finale dell’Arzano. Un’ultima giornata, vista l’incertezza delle posizioni in classifica delle squadre del girone C, che ha finalmente svelato la griglia confronti dei prossimi play off promozione. Sarà il Volley Club Cesena la prossima avversaria dell’EnoDoro Marsala Volley nel primo turno di questa imminente seconda fase di stagione. Andata in casa delle romagnole e ritorno, con eventuale Golden Set, al Palazzetto dello Sport San Carlo di Marsala. Un vero e proprio nuovo campionato che l’EnoDoro Marsala Volley dovrà affrontare al massimo della concentrazione se vorrà continuare il cammino verso la A2.

Tabellino: Lu.Vo. Barattoli Arzano - Enodoro Marsala Volley 3-1 (25/22, 25/23, 19/25, 27/25)

Lu.Vo. Barattoli Arzano: De Siano 7, Aquino 8, De Leon 7, Silvestro 5, Gianfico 9, Russo 6, Di Domenico 4, D’Angiolella 2, Rulli 3, Putignano 19, Piscopo F (L), Piscopo V (L). Coach: Antonio Piscopo.

Enodoro Marsala Volley: Grippo 1, Pozzoni 16, Caserta 11, Varaldo 14, Bondavalli 6, Cecchini 11, Oggioni (L), Messaggi 2, Courroux 1, Carpio, Guastella, Lo Gerfo. Coach: Lino Giangrossi; Secondo: Lucio Tomasella.

Note Battuta (punti/err): Marsala 4/7, Arzano 7/13 - Muri punto: Marsala 8, Arzano 4 – Ricezione: Marsala 42%, Arzano 32% - Attacco: Marsala 40%, Arzano 45%.