Dodici atleti della Calisthenics Marsala saranno a Pisa per la finale nazionale

12/05/2025 07:30:00

Marsala vola a Pisa: 12 atleti della Calisthenics Marsala accedono alla finale del Campionato Italiano



La Calisthenics Marsala sarà protagonista alla finale del Campionato Italiano di Calisthenics che si terrà il 25 maggio prossimo a Pisa. Ben gli atleti dell'associazione Calisthenics Marsala hanno conquistato l’accesso alla fase finale, dimostrando ancora una volta il valore del lavoro svolto dalla squadra e dai suoi preparatori, grazie ai piazzamenti ottenuti nelle due tappe siciliane, a Palermo e a Messina.



A fare il tifo per loro ci saranno Emmanuele Cassata, Giuseppe Marino e tutto lo staff tecnico del centro, che si congratulano con orgoglio con i finalisti: Eleonora Maggio, Margherita Falco, Gessica Rallo, Federica Rallo, Giovanni Monte, Bartolomeo Papiro, Andrea Monaco, Vito Zerillo, Flavio Geraci, Fabio Pace, Vincenzo De Marco e Giuseppe Sciacca.



Questa straordinaria partecipazione è il frutto di anni di dedizione: dal 2017 Calisthenics Marsala ha lavorato con passione per diffondere la cultura di questa disciplina in provincia di Trapani, trasformandola in un vero e proprio movimento sportivo. In pochi anni, l’associazione è diventata un punto di riferimento regionale, capace di formare atleti competitivi e appassionati di ogni età.



Ciò che distingue SSD Calisthenics Marsala è la qualità della preparazione offerta. Tutto lo staff è composto da professionisti laureati in Scienze Motorie, oltre che in possesso di diplomi sportivi riconosciuti. Questo garantisce un approccio scientifico, sicuro e personalizzato all’allenamento, con percorsi studiati per ogni livello e obiettivo.



"Essere riusciti a portare in finale così tanti atleti, appartenenti a fasce d’età e categorie diverse, è per noi motivo di grande orgoglio. Dimostra che il Calisthenics è davvero uno sport per tutti, senza distinzione di età o genere", dichiarano Cassata e tutto lo staff.



L’intera comunità marsalese si stringe attorno ai suoi atleti, augurandosi di vedere presto nuovi campioni italiani nati e cresciuti proprio in questa realtà sportiva locale. A Pisa, Marsala sarà più che presente: sarà protagonista. E con Calisthenics Marsala, lo sport si fa con passione, competenza e visione.