Quinto Gusto, a Marsala il nuovo ristorante di Francesco Bianco

Apre a Marsala Quinto Gusto, il nuovo ristorante di Francesco Bianco. Un locale raccolto, in via Scipione l’Africano 11, dove ogni piatto nasce da un’idea semplice e precisa: dare spazio all’umami.

L’umami è uno dei cinque gusti fondamentali. Gli altri sono dolce, salato, amaro e acido. Ma l’umami è diverso: non lo senti subito, non è invadente. È quel sapore pieno e rotondo che resta in bocca e ti fa ricordare il piatto. Lo trovi in un brodo ben fatto, in un pomodoro maturo, in una fetta di parmigiano stagionato o in un crudo di pesce servito al momento giusto.

“È quello che resta quando tutto il resto è già passato – racconta Bianco – È ciò che senti quando il piatto funziona. Non serve a stupire, ma a parlare chiaro.”

L’umami, spiega, non si inventa. Arriva solo quando gli ingredienti sono quelli giusti, cucinati con misura.

E nella concretezza in cosa si traduce? Da Quinto Gusto, tutto parte dalla materia prima. Il pesce arriva fresco ogni giorno, selezionato con cura. Le verdure sono locali e di stagione. Nulla viene nascosto o coperto: il piatto è costruito per far parlare l’ingrediente.

La cucina è essenziale ma precisa. In carta ci sono crudi di mare, caviale italiano, piccoli fondi di brodo, accostamenti puliti. Piatti veri, pensati per chi cerca sapore.

Quinto Gusto non vuole seguire le mode. Non è un ristorante da grandi numeri o da menù infiniti. È un posto intimo, con pochi tavoli e un servizio attento. Un luogo dove sedersi, mangiare con calma e uscire con qualcosa che resta.

Marsala ha una cucina con radici forti. Qui non si rinnega nulla, ma si sceglie una strada personale. Il pesce torna a essere il protagonista, servito per quello che è: buono, fresco, rispettato.

Per info e prenotazioni: 0923 1560935 - infoquintogusto@gmail.com

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)