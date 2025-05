12/05/2025 13:00:00

Soddisfazione della vela siciliana e, in particolare di quella marsalese, per le notizie appena giunte da Livorno dove si è conclusa la Settimana Velica Internazionale dell’Accademia Navale, manifestazione valida come terza prova del Campionato Nazionale Open Skiff (barca planante per le formazioni giovanili). La giovanissima atleta Virna DI GERLANDO, da poco entrata nella squadra agonistica del Circolo Velico Marsala, ha infatti conquistato il podio in Overall aggiudicandosi anche il secondo posto nella categoria femminile Under 13. Le condizioni meteorologiche particolarmente difficili (vento di scirocco di oltre 20 nodi e onda formata che hanno poi costretto gli organizzatori ad annullare le ultime regate in programma domenica) rendono ancora più significativo il risultato ottenuto dalla piccola atleta marsalese capace anche di un secondo posto di giornata. Nonostante una squalifica rimediata nella seconda prova, subito riscattata da un secondo posto nella terza prova, gli altri parziali ottenuti (4,4,4) hanno consentito alla giovane timoniera (già medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali Femminili Under 13 nel 2024) di affermarsi (come nella Coppa dei Campioni 2024 dove ha ottenuto il terzo posto) anche sui più robusti maschietti, favoriti dalle condizioni del campo di regata e dai pronostici. La giovane velista marsalese, più a suo agio con i venti medio-leggeri, ha infatti lottato su ogni onda dimostrando, oltre alle notevoli capacità tecniche, di avere anche un’ottima condizione fisica, che lascia ben sperare per i prossimi appuntamenti della lunga stagione agonistica, tra cui il campionato mondiale in Giappone (Nishinomiya) e l’europeo in Spagna (Barcellona) in programma questa estate.