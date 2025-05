Al Centro Odontoiatrico Occhipinti il paziente è al centro: tra innovazione, empatia e prevenzione

13/05/2025 10:13:00

Far sentire il paziente accolto, protagonista del proprio percorso di cura, in un ambiente professionale e al contempo familiare, dove la tecnologia incontra l'ascolto e la ricerca migliora la qualità della vita. È stato questo il cuore pulsante del primo Open Day organizzato dal Centro Odontoiatrico Occhipinti lo scorso 9 maggio , a Valderice. Un'occasione per conoscere da vicino il team multidisciplinare, scoprire le tecnologie più avanzate e parlare di estetica del sorriso con gli esperti.

Fondato nel 2005, il centro è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento nella sanità privata del territorio, grazie a un'impostazione innovativa e alla costante attenzione al benessere complessivo del paziente. "Il cuore della nostra missione - spiegano Giuseppe Occhipinti e Giusy Poma, odontoiatri e titolari dello studio - è la centralità della persona . Non ci limitiamo a curare un dente, ma ci prendiamo cura del paziente nella sua interezza, fisica e psicologica".

Tecnologia e umanità: l'alleanza vincente

L'Open Day ha mostrato come l'odontoiatria moderna possa coniugare efficienza, estetica e attenzione individuale. Dai sistemi di allineamento invisibili agli sbiancamenti professionali , dalle faccette dentali ai trattamenti estetici con filler e botox , i visitatori hanno potuto toccare con mano procedure, strumenti e materiali, con il supporto diretto dei professionisti del centro.

Lo studio vanta un team di 20 operatori tra odontoiatri, igienisti, personale amministrativo e assistenti, in grado di offrire un servizio integrato in ogni ambito dell'odontoiatria. Un'organizzazione aziendale rigorosa ma empatica, che garantisce puntualità, chiarezza nei piani di cura e trasparenza nei costi .

Ricerca e prevenzione

"Stiamo investendo molto nell' odontoiatria digitale e nell'intelligenza artificiale - racconta il dottor Occhipinti - perché ci permette di essere più predittivi nei risultati, meno invasivi nei trattamenti e più rapidi nelle soluzioni. Ma la vera differenza la fa l' ambiente umano , che mette a proprio agio il paziente fin dal primo incontro".

Un altro pilastro del Centro è la ricerca interna: un team dedicato studia e sperimenta continuamente nuovi protocolli, materiali e approcci per migliorare l'efficacia dei trattamenti. Ma l'innovazione passa anche dalla prevenzione : "Soprattutto per i bambini – sottolinea Giusy Poma – è fondamentale evitare che la prima visita dal dentista sia vissuta con paura . Per questo creiamo percorsi dedicati, giochi, narrazioni, esperienze positive che restano impresse nella memoria come qualcosa di bello".

I prossimi open day Il ciclo di Open Day proseguirà il 20 giugno proprio con un focus sui più piccoli e il 19 settembre sull'implantologia a carico immediato . Anche in queste occasioni il format sarà lo stesso: momenti informali, professionisti a disposizione, laboratori dimostrativi e un buffet dolce e salato per accogliere con un sorriso chi vuole migliorare il proprio.

"Vogliamo che chi entra nel nostro studio - conclude Giuseppe Occhipinti - trovi una stella che lo guida verso il benessere. E che, ricevendolo, lo irradi a sua volta nel mondo". E lo farà, sicuramente, attraverso un bel sorriso.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)