La Bottega del Carmine: a Marsala, la cucina che rispetta il tempo

13/05/2025 09:05:00

Marsala è una città dove i ristoranti non mancano, ma pochi riescono a distinguersi con discrezione. La Bottega del Carmine, in via Caturca, è uno di quei posti che non gridano “eccellenza”, ma la praticano.

Nata nel 2018 da un’idea di Michele Parrinello, la Bottega si innesta su una leggenda locale: si racconta che nel giardino retrostante, un tempo, si coltivassero spezie e ortaggi per il vicino Convento del Carmine. Oggi quel giardino esiste ancora, ed è parte viva dell’esperienza — non un semplice dehors, ma uno spazio curato dove la sera può accadere anche che un pianoforte accompagni la cena.

Dal novembre 2023, la cucina è affidata allo chef Angelo Genna, palermitano con esperienze tra Italia ed Europa. Con il suo arrivo, la proposta evolve: la cucina tradizionale siciliana si arricchisce di una nota di innovazione, mantenendo sempre un legame forte con il territorio.

Dietro ogni piatto, oltre alla tecnica e alla visione dello chef, c’è anche un attento lavoro di controllo. Un team interno segue passo dopo passo ogni preparazione, dalla scelta degli ingredienti alla loro trasformazione, per garantire costanza, qualità e precisione. Ogni portata arriva in tavola solo dopo aver superato questa verifica: una cura rigorosa che si sente al primo assaggio.

“Un piatto come l’Arancina al ragù di triglia è un manifesto. Prendiamo un simbolo dello street food siciliano e lo rielaboriamo con tecnica e rispetto”, racconta lo chef Genna. “Non lavoriamo per stupire. Lavoriamo perché ogni piatto sia centrato, preciso, vero”.

Il menu cambia spesso, seguendo la stagionalità e la disponibilità dei mercati locali. Alcune proposte restano come riferimento: la già citata arancina, il couscous siciliano con pesce spada e ortaggi mediterranei, o il lingotto di tonno rosso, preciso e bilanciato.

L’ambiente rispecchia la cucina: elegante ma misurato, con una sala interna sobria e un giardino tra i più curati della città. È un ristorante dove si lavora con metodo, si serve con garbo, e si respira un’idea precisa di ristorazione: radicata nella tradizione, ma capace di rinnovarsi.

Chi vuole scoprire la cucina della Bottega può farlo ogni sera, dalle 19:00 alle 23:45. Il ristorante si trova in via Caturca 20, nel cuore di Marsala, ed è chiuso solo il mercoledì.

La prenotazione è consigliata, soprattutto nei fine settimana, chiamando il numero 393 804 2291. Tutte le informazioni sono disponibili anche su labottegadelcarmine.it.

