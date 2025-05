Via Isgrò in festa per il Raduno dei Bersaglieri: vino, arte e tradizione con Vinci Vini

14/05/2025 12:33:00

La via dello shopping marsalese si è trasformata in un piccolo gioiello di accoglienza e cultura durante le giornate del 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri. Protagonista dell’iniziativa “Degustazioni Vini tra Arte e Cultura” è stata la storica azienda Vinci Vini, che ha promosso e sostenuto, insieme all’Associazione dei Commercianti di via Calogero Isgrò, un ricco programma di eventi dal sapore garibaldino.



L’iniziativa si è svolta dall’8 all’11 maggio, in contemporanea con le celebrazioni ufficiali per il raduno nazionale, portando tra le strade di Marsala non solo il fascino della storia, ma anche i profumi e i sapori dei vini del territorio. Le attività commerciali della via, per l’occasione, hanno allestito le proprie vetrine con i colori della bandiera italiana e simboli che richiamano Garibaldi e lo Sbarco dei Mille, rendendo la via un luogo suggestivo, tra passato e presente.

Vinci Vini – realtà vitivinicola simbolo della tradizione enologica marsalese – ha offerto momenti di degustazione, accompagnati da mostre d’arte, laboratori per bambini, storytelling garibaldino, musica e performance artistiche in strada. Un’iniziativa che ha unito cittadini, famiglie e turisti, trasformando via Isgrò in un vero e proprio percorso esperienziale, dove il vino è stato il filo conduttore tra arte, storia e comunità. E poi c'erano loro, i Bersaglieri, che con le marce e i canti, hanno dato nuova vita alla via Isgrò.



Con questo evento, Vinci Vini conferma il proprio ruolo di ambasciatore della cultura del vino e dell’identità marsalese, valorizzando le eccellenze del territorio e promuovendo un modello di partecipazione condivisa che fa bene alla città. Un segnale importante di come il vino, la cultura e la memoria possano fondersi per creare esperienze autentiche e occasioni di festa collettiva.

