 Marsala: iniziati i festeggiamenti di Maria SS. della Cava a Ciavolo

14/05/2025 14:00:00

Un’intera comunità in festa per celebrare la propria Patrona. Sono iniziati domenica 11 maggio nella Parrocchia Maria SS. della Cava di Ciavolo i solenni festeggiamenti in onore della Vergine, con il tradizionale rito della "Scinnuta" del simulacro, momento di profonda devozione che ha aperto una settimana intensa di appuntamenti religiosi e ricreativi.

Il parroco Don Marco Laudicina ha reso noto il ricco programma che continuerà da giovedì 15 maggio, alternando momenti di raccoglimento spirituale a eventi comunitari pensati per tutte le età. La parrocchia ospiterà infatti momenti di preghiera, adorazione e riflessione, che si intrecceranno con iniziative più leggere e aggreganti: dai “Giochi senza... contrade”, manifestazione ludico-sportiva che coinvolgerà i quartieri della zona, a esibizioni musicali e attività sportive all’aperto, a conferma dello spirito di condivisione e partecipazione che anima l’intera settimana.

Uno degli eventi clou sarà sabato 17 maggio alle ore 21.30, quando nella piazza antistante la chiesa di Ciavolo si terrà un concerto tributo a Renzo Arbore, con l’esibizione dell’Orchestra Luna Rossa: una serata all’insegna della musica italiana che promette emozioni e divertimento.

Il culmine dei festeggiamenti sarà domenica 18 maggio: alle ore 10.00 è prevista la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo di Mazara del Vallo, Mons. Angelo Giurdanella, alla presenza delle autorità civili e religiose. Nel pomeriggio, alle ore 17.30, il simulacro di Maria SS. della Cava uscirà in processione accompagnato dalle note della banda “Città di Marsala”, attraversando le vie delle contrade Ciavolo, Ciavolotto, Digerbato e Scacciaiazzo. A concludere la giornata, come da tradizione, lo spettacolo dei giochi pirotecnici illuminerà il cielo in un abbraccio simbolico tra cielo e terra.

Una festa che unisce fede, tradizione e comunità, nel segno di Maria, per rinsaldare legami e rinnovare una devozione che attraversa le generazioni.