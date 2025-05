“Attenzione all’Amianto”: l’ASP Trapani lancia una campagna di prevenzione e sensibilizzazione

15/05/2025 22:00:00

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha avviato una nuova campagna informativa dal titolo “Attenzione all’Amianto”, promossa attraverso il Dipartimento di Prevenzione. L’iniziativa rientra nel Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana e ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sui rischi legati all’esposizione all’amianto, materiale altamente pericoloso per la salute pubblica.

Un pericolo ancora presente

Sebbene l’amianto sia stato bandito in Italia nei primi anni ’90, la sua presenza è ancora diffusa in molti edifici, soprattutto costruiti o ristrutturati prima dell’entrata in vigore delle normative. L’amianto è spesso nascosto in isolanti, coibentazioni, pavimentazioni in linoleum e coperture in eternit: luoghi comuni, anche nelle abitazioni private, che possono rappresentare un serio rischio se il materiale viene danneggiato o manipolato.

I rischi per la salute

Numerosi studi scientifici hanno evidenziato una correlazione tra l’inalazione delle fibre di amianto e gravi patologie dell’apparato respiratorio, tra cui il mesotelioma pleurico e il carcinoma polmonare. Per questo motivo è fondamentale riconoscere la possibile presenza del materiale e adottare comportamenti corretti per evitare il rilascio e l’inalazione delle fibre.

Cosa NON fare

La campagna, attraverso materiali informativi e banner esplicativi, ricorda alla popolazione che in caso di sospetta presenza di amianto non bisogna toccare, rompere o raschiare il materiale. L’inalazione delle sue fibre rappresenta il maggiore fattore di rischio e può avvenire anche inconsapevolmente.

Informazione e prevenzione

Per ricevere ulteriori informazioni o segnalare situazioni a rischio, è possibile contattare l’U.O.C. Tutela della Salute e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL) dell’ASP Trapani, ai seguenti recapiti: Telefono: 0923.543022; Email: spresal@asptrapani.it. La salute pubblica passa anche dall’informazione: riconoscere i pericoli e sapere come comportarsi è il primo passo per prevenire. L’ASP Trapani invita tutti i cittadini a prestare attenzione e a contribuire a un ambiente più sicuro.