 Egadi, Pagoto: "Le nostre isole base degli allenamenti dell’America’s Cup 2027"

Le Egadi non solo cuore pulsante del Mediterraneo, ma anche possibile palcoscenico internazionale per la vela mondiale. È questa l’ambiziosa visione lanciata da Giuseppe Pagoto, candidato sindaco con la lista “Movimento per le Egadi - Pagoto Sindaco”, durante la presentazione ufficiale a Levanzo.

Dal palco dell’isola più piccola dell’arcipelago, Pagoto ha rilanciato con decisione una proposta che punta a trasformare le acque cristalline delle Egadi in un centro nevralgico per l’America’s Cup 2027, che si disputerà a Napoli. “Candidare il nostro mare come base operativa per gli allenamenti dei team partecipanti è una scommessa che possiamo e dobbiamo tentare – ha dichiarato Pagoto –. Serve però una strategia condivisa: il sostegno dei Comuni limitrofi, dei circoli nautici, delle associazioni e della Lega Navale sarà fondamentale”.

La proposta, dal forte impatto simbolico e turistico, si inserisce in un progetto politico che punta a coniugare visione internazionale e risposte concrete ai bisogni locali. A Levanzo, Pagoto – affiancato dal candidato al consiglio comunale Nino Oliveri – ha toccato anche i nodi critici dell’isola: sanità carente nei mesi invernali, emergenza idrica e depurativa, trasporti marittimi da riorganizzare, politiche per giovani e anziani.

“Levanzo ha una storia millenaria, un’identità culturale che parte dalla Grotta del Genovese e arriva fino a noi – ha ricordato Oliveri –. Il nostro impegno è quello di non lasciare nessun cittadino indietro, garantendo servizi e dignità a questa comunità”.

Il taglio proposto da Pagoto alla campagna elettorale è chiaro: unire le eccellenze del territorio con progettualità ambiziose e capacità amministrativa. L’America’s Cup come simbolo di rilancio e apertura al mondo. Ma prima, la sfida delle urne.