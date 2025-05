La settimana sportiva: Basket: la Shark vince la prima dei Play Off - Handball: Erice pareggia gara uno di Finale Scudetto

19/05/2025 06:00:00

• Basket: buona la prima per la Trapani Shark che vince gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto superando 80-75 Reggio Emilia al termine di una partita complicatissima per i trapanesi che hanno sentito il peso dei playoff. Partiti contratti nel primo quarto, Trapani è anche scivolata sul -9. Poi, però, ha ritrovato l'equilibrio, passando anche sul +9 prima di subire il ritorno degli emiliani per il punto a punto finale, deciso dalla tripla di Galloway e dai liberi di Notae proprio allo scadere. E' proprio vero che i Play Off sono un altro Campionato, ci si attendeva un match ad assoluto appannaggio dei granata ed invece gli uomini di Coach Repesa hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per battere Reggio Emilia. Un passo alla volta dovrà essere il mantra della Trapani Shark se vorrà continuare a far sognare i propri tifosi. Adesso gara 2 in Emilia Romagna, un match in cui si dovrà far fruttare al meglio le individualità di un grande gruppo di giocatori. Ecco il loro score di giornata: Eboua 3, Notae 5, Horton 12, Robinson 22, Rossato 3, Alibegovic 7, Galloway 11, Petrucelli 14, Yeboah 3, Mollura ne, Gentile ne, Brown. Di seguito la conferenza stampa post partita:

• Pallamano serie A: l'AC Life Style Handball Erice pareggia 28 a 28 in casa contro la Jomi Salerno gara uno della finale scudetto la cui conquista è rinviata a sabato prossimo 24 maggio in casa delle avversarie campane. Un pareggio porterebbe la sfida a gara tre che si giocherebbe al PalaCardella di Erice mercoledì 28 maggio. È opinione comune che la prima gara, nei playoff, sia sempre la più importante, perché indirizza la serie. Se così è, si può affermare che nessuno abbia compiuto un passo avanti verso la conquista del tricolore. Da una sfida combattuta e avvincente viene fuori un pareggio che scontenta tutti: Erice, perché immaginava di sfruttare in un altro modo il fattore campo; Salerno, perché ha avuto la vittoria a portata di mano e nel finale non è riuscita a dare concretezza, con il successo, alla sua splendida prestazione. Alla vigilia, ci si chiedeva soprattutto quanto Salerno avrebbe pagato il dispendio di energie mentali e fisiche per una semifinale vinta in gara tre, a Pontinia, appena settantadue ore prima dalla sfida di sabato scorso ed invece gioca una partita magistrale a casa delle Arpìe capaci in stagione a batterle tre volte. Di seguito le interviste post partita:

• Volley B1: una strepitosa EnoDoro Marsala Volley gioca una grande partita in trasferta a Cesena e si aggiudica per 0-3, grazie ai parziali 21/25 – 16/25 - 24/26, la prima sfida della Poule Promozione del Campionato serie B1 di Volley femminile. Un primo appuntamento molto atteso per le ragazze di Coach Lino Giangrossi che, dopo una settimana di intensi allenamenti, non vedevano l’ora di confrontarsi con le romagnole di Coach Cristiano Lucchi che inserirà nella sfida capitan Benazzi soltanto nel terzo parziale. Interessante anche il confronto tra le due Opposto che ha visto prevalere capitan Barbara Varaldo con i suoi 22 punti all’avversaria Amelia Pasini con i suoi 16 punti. Questo lo score delle lilibetane della Enodoro Marsala Volley: Grippo 2, Pozzoni 10, Cecchini 5, Varaldo 22, Caserta 8, Bondavalli 5, Oggioni (L), Messaggi 3, Courroux ne, Zingoni ne, Lo Gerfo (L2), Carpio ne, Guastella ne. Coach: Lino Giangrossi; Secondo: Lucio Tomasella. Di seguito il filmato dell'ultimo punto che è valso la vittoria del match:

• Vela: con il vento in poppa e un equipaggio impeccabile, Querida, la barca portacolori della Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani, ha inciso il proprio nome sulla V edizione del “Trofeo Sebastiano Tusa – Battaglia delle Egadi”. La premiazione di questa mattina, nella storica sede cittadina della LNI, consegna alla barca trapanese l’ambita coppa dedicata all’archeologo e assessore regionale, scomparso nel 2019, che con le sue ricerche subacquee individuò il teatro dello scontro finale della Prima Guerra Punica (241 a.C.). Il percorso, 36 miglia da Trapani a Levanzo e Favignana, ha messo alla prova venticinque imbarcazioni provenienti dai circoli velici di tutta la Sicilia occidentale – con l’esordio, quest’anno, di un equipaggio tunisino. Querida ha tagliato il traguardo davanti a Elima e Naca, dominando sia la propria categoria (Crociera Regata) sia la classifica generale.

• Rugby: grande entusiasmo, sabato mattina, al “Nino Lombardo Angotta”, dove l’under 14 femminile ha fatto da preludio al taglio del nastro ufficiale della settima edizione del “Millemete”, in programma domenica a partire dalle ore 10.00. Una tappa, fortemente voluta dalla FIR Sicilia, che ha visto scendere in campo 24 atlete che, allenate da tecnici regionali, si sono poi sfidate tra loro con l’unico obiettivo di “giocare divertendosi” e “tornare a casa con un sorriso in più”. A guidare le ragazze durante l’allenamento congiunto, il tecnico FIR Sicilia Salvatore Garozzo: "Quello che ci sta a cuore è far giocare e divertire le ragazze premiandole anche per il loro impegno a muoversi con i club, ad arrivare fin qui – ha detto – La loro presenza ci fa capire quanto sia grande la passione per questo sport e a noi spetta il compito di farle ritornare a casa soddisfatte e felici. Ogni atleta per noi è preziosa, perché contribuisce a far crescere il movimento".

• Scherma: la Trapani Scherma, dopo due settimane di competizioni sportive nazionali, a Riccione, torna a casa con un bagaglio di risultati di successi, emozioni e conferme che hanno visto i suoi atleti brillare su più fronti, dai giovanissimi ai master. Un periodo d'oro che testimonia la vitalità e la qualità del movimento schermistico trapanese. La prima settimana è stata dedicata al futuro della scherma italiana con il prestigioso 61° Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini" – Trofeo Kinder Joy of Moving a Riccione. Un grande evento che ha visto la partecipazione di ben 3141 giovani atleti, provenienti da tutta Italia, Un evento cruciale per l'assegnazione degli ultimi pass per i Campionati Italiani, con oltre 1300 atleti in lizza. Contemporaneamente alle competizioni romagnole, nella suggestiva cornice del Palaghiaccio di Catania, si sono svolti i Campionati Italiani Master. Un ulteriore motivo di orgoglio per la Trapani Scherma è stata la convocazione del Maestro Enzo Morghese per la gestione tecnica dell'evento Master, un riconoscimento della sua competenza e professionalità nel panorama schermistico nazionale.