Strage di Capaci: ecco le manifestazioni commemorative a Marsala e Alcamo

20/05/2025 15:20:00

In occasione del 23 maggio, anniversario della Strage di Capaci, la sottosezione di Marsala dell'Associazione Nazionale Magistrati, in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo e il Comune di Marsala, organizza un importante momento di riflessione e memoria.

Alle ore 10.30, presso il Teatro Impero, sarà proiettato il docufilm “Falcone e Borsellino. Il fuoco della memoria”, un'opera che ripercorre il sacrificio dei due magistrati simbolo della lotta alla mafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uccisi nel 1992 nei tragici attentati di Capaci e via D’Amelio.

L'iniziativa si inserisce nel ciclo di eventi promossi dall’ANM per onorare la memoria dei servitori dello Stato caduti durante il periodo stragista, e ribadire l’impegno nella difesa della legalità contro ogni forma di prevaricazione mafiosa.

La presidente della sottosezione, Maria Milia, e il segretario, Massimiliano Alagna, sottolineano l’importanza della partecipazione attiva della cittadinanza a questi momenti di commemorazione e consapevolezza civile.

ALCAMO: CERIMONIA PER RICORDARE GIOVANNI FALCONE, NEL 33^ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI CAPACI - L’Amministrazione organizza il 23 maggio, nel XXXIII anniversario della strage di Capaci, una cerimonia per ricordare ed onorare la memoria del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti di scorta, i poliziotti Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani.

Alle 10.00 a Piazza Falcone e Borsellino, il Sindaco Domenico Surdi deporrà la Corona per Giovanni Falcone e le vittime della mafia; a seguire, ci sarà l’esecuzione dell’Inno nazionale italiano a cura degli alunni delle classi terze della scuola primaria dell’Istituto Montessori. Saranno presenti il Presidente del Consiglio Saverio Messana, il parroco della Chiesa Madre, don Enzo Santoro e le autorità civili e militari.

Durante la cerimonia i bambini della Montessori, circa 80, presenteranno il momento conclusivo del progetto svolto durante l’anno scolastico, dal titolo “A scuola di legalità”, volto non solo ad accrescere la cultura della legalità ma anche a favorire la conoscenza ed il rispetto delle regole.

“Il 23 Maggio è l’appuntamento per non dimenticare chi ha speso la propria vita in nome della legalità e della giustizia; è nostro dovere di cittadini ed amministratori lavorare in nome della cultura delle regole e della cittadinanza consapevole e, soprattutto, trasmettere alle giovani generazioni la cultura della prevenzione e del contrasto di qualunque forma di illegalità, di sopruso e sopraffazione”, le parole del sindaco Surdi. Infine, nel contesto delle celebrazioni per il 23 maggio, mercoledì 21 alle 19, l’istituto Comprensivo Don Bosco - Rocca presenta al teatro Cielo d’Alcamo “Un concerto ....Cento Passi”.