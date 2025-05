Casa Santa, nuova gestione per la Farmacia Bevilacqua: "Qui il paziente conta davvero"

21/05/2025 18:00:00

Una farmacia che torna a essere presidio di salute, ma anche punto di ascolto, relazione e fiducia. È questo lo spirito con cui il dottore Giuseppe Bevilacqua ha preso in mano la gestione della Farmacia Bevilacqua in via Cesarò, nel cuore del quartiere Trenta Piedi a Casa Santa Erice, proprio di fronte allo stadio.

"Sono nato in questo quartiere, poi mi sono spostato in provincia di Messina, dove gestivamo una piccola farmacia sui Nebrodi. Tornare qui per me è una scelta di cuore", racconta il dottore Bevilacqua. Un ritorno alle origini che coincide con l’inizio di un nuovo percorso professionale, fatto di attenzione e cura personalizzata.

"Siamo una farmacia completa, certo: farmaci con ricetta, prodotti veterinari, alimenti per celiaci e molto altro", spiega. Ma il punto forte, aggiunge, è la relazione. "Se un paziente ha un problema, ce ne prendiamo cura. Se non può venire in farmacia, lo raggiungiamo a casa con un servizio gratuito di consegna a domicilio".

Un approccio che si distingue in un momento in cui, come osserva Bevilacqua, "le farmacie sembrano sempre più dei supermercati piuttosto che dei presidi sanitari". La sua visione è chiara: riportare al centro la figura del farmacista come riferimento di fiducia per la comunità.

La nuova gestione punta proprio su questo: non solo competenza e disponibilità, ma anche familiarità e ascolto. "Con la nostra esperienza nei piccoli centri cercheremo di creare un legame diretto con ogni paziente, di curarlo a 360 gradi", sottolinea. E lo fa in una zona che conosce bene, dove ogni volto, ogni storia, ha un valore particolare.

La Farmacia Bevilacqua è dunque pronta a scrivere una nuova pagina, con un titolare che unisce professionalità e radici. E che vuole ridare alla farmacia il suo ruolo più autentico: quello di luogo dove si cura, si accoglie e si accompagna.