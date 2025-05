Mobili & Arredi sbarca sul web: l’eleganza del design anche online

22/05/2025 11:24:00

A poco più di due mesi dall’inaugurazione del suo showroom in via Salvatore Calvino, a Trapani, Mobili & Arredi compie un ulteriore passo nel suo percorso di rinnovamento e vicinanza al pubblico, portando il proprio universo anche online. È ufficialmente attiva la piattaforma web dell’azienda: www.mobiliarredi.it, sviluppata dall’agenzia Bussolaweb.



Un sito che rappresenta un’esperienza coerente con la filosofia dell’azienda: ambienti armonici, funzionalità e qualità dei contenuti. L’estetica del sito richiama lo stile raffinato dello showroom trapanese, aperto lo scorso 8 marzo, e si articola in sezioni chiare, pensate per orientare l’utente tra proposte d’arredo e consulenze su misura. Il design della piattaforma riprende lo stesso equilibrio tra eleganza e concretezza che caratterizza le collezioni di Mobili & Arredi.



La homepage accoglie l’utente con una dichiarazione d’intenti: “L’arredamento che racconta la tua casa”. Una promessa che si sviluppa in ogni pagina, con percorsi tematici per ambiente – cucina, zona notte, living, complementi – e uno spazio dedicato ai servizi: dalla progettazione alla consulenza personalizzata, dal montaggio all’assistenza post-vendita. Ogni sezione restituisce la visione del brand: progettare spazi che parlino di chi li vive, con materiali durevoli, forme coerenti e finiture pensate per durare nel tempo.



Chi ha visitato lo showroom sa che l’esperienza da Mobili & Arredi va oltre la scelta del mobile. È un confronto, un progetto costruito insieme, un equilibrio tra desiderio e funzione. Il nuovo sito restituisce questo approccio con chiarezza, lasciando spazio tanto all’ispirazione quanto all’informazione tecnica. Le collezioni sono raccontate in modo puntuale, gli ambienti fotografati con misura, i brand partner – tra cui Pintdecor, Sitap, Onda Luce – presentati come tasselli di un progetto più ampio: quello di trasformare ogni casa in uno spazio personale, distintivo.



Il sito, ottimizzato anche per la navigazione da mobile, integra infine un sistema semplice per richiedere appuntamenti in showroom, contattare gli esperti o avviare una consulenza. Un’estensione naturale dello spazio fisico: accessibile, sempre curato.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)