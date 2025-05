L’EnoDoro Marsala Volley conquista la semifinale Play Off, battuta Cesena 3-1

22/05/2025 09:30:00

In un Palazzetto dello Sport San Carlo festante e divertito da una bella partita di pallavolo, l’EnoDoro Marsala Volley, alla presenza dell’Amministrazione cittadina guidata dal Sindaco Massimo Grillo, batte l’Angelini Elettromeccanica Cesena 3-1 grazie ai parziali 25/15, 26/24, 20/25 e 25/22 conquistando, così, l’accesso alle semifinali Play Off per la promozione in serie A2 di Volley femminile. Una sfida che ha visto le due formazioni affrontarsi a viso aperto, senza soffermarsi sul risultato del match di andata, che sì, premia il Marsala Volley di Coach Lino Giangrossi, ma che lascia raccontare alle cronache di una Angelini Cesena venuta a Marsala per vendere cara la pelle, motivo per cui il match è divenuto davvero interessante. Il Coach lilibetano schiererà il roster in P4, così lasciando intero il giro in prima linea alla regista Erin Grippo. Strategia che farà partire in accelerazione le marsalesi che si porteranno subito sul 8/4, poi sul 16/10 ed infine sul 21/13. Una progressione che le ragazze di Coach Lucchi faranno fatica a recuperare. Nel secondo set le ospiti proveranno a giocare punto a punto, cosa che riuscirà loro molto bene fino al 24 pari, riuscendo a creare un momento thriller che gli spalti hanno davvero gradito. La spunterà il Marsala Volley che visto vicino il passaggio del turno, spingerà quel tanto che è bastato ad aggiudicarsi il set ed a conquistare di conseguenza il diritto a giocare la prossima semifinale. A partire da qual momento si giocherà soltanto per lasciare alle cronache il nome del vincitore di questa sfida. Cesena giocherà con più convinzione portandosi in vantaggio da subito e raggiungendo il +5 nelle fasi finali del terzo parziale che le romagnole conquisteranno 20/25. Nel quarto ed ultimo set il Marsala Volley giocherà con una concentrazione da vere campionesse, costruendo la vittoria palla su palla e giocando con la serenità di chi sa di aver conquistato il passaggio del turno grazie ad un 25/22 che non lascia alcun dubbio. Adesso testa alla semifinale di andata che, vista la vittoria di Riccione su Bisceglie per 3-1, il Marsala Volley giocherà in casa sabato prossimo 24/05 contro le romagnole per un’altra sfida difficile e ad alta tensione che varrà la finale per la A2.

Tabellino: Enodoro Marsala Volley - Angelini Elettr. Cesena : 3-1 (25/15 – 26/24 – 20/25 - 25/22)

Enodoro Marsala Volley: Grippo 2, Pozzoni 13, Cecchini 9, Varaldo 11, Caserta 9, Bondavalli 5, Oggioni (L), Messaggi 10, Courroux 2, Zingoni 5, Carpio 1, Guastella, Lo Gerfo (L2). Coach: Lino Giangrossi; Secondo: Lucio Tomasella.

Angelini Elettr. Cesena: Vecchi 9, Pinali 6, Pasini 25, Guardigli 6, Caniato 2, Vallicelli 2, Calisesi (L), Casali 5, Molari 5, Benazzi, Oke, Marchi (L2). Coach: Cristiano Lucchi.

Note Battuta (punti/err): Marsala 6/7, Cesena 7/9 - Muri punto: Marsala 9, Cesena 1 – Ricezione: Marsala 59%, Cesena 48% - Attacco: Marsala 34%, Cesena 37%.