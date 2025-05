Pagoto ha vinto: è di nuovo Sindaco di Favignana e delle Egadi

26/05/2025 20:06:00

Giuseppe Pagoto torna alla guida del Comune di Favignana. È lui il nuovo sindaco delle isole Egadi. Il verdetto delle urne, parla chiaro: Pagoto si impone con un margine netto sullo sfidante Francesco Sammartano.

A Favignana, l’isola più popolosa dell’arcipelago, Pagoto ha distanziato Sammartano di 89 voti. Ma il dato decisivo arriva da Levanzo, dove l’ex sindaco ha ottenuto 95 voti contro 24, mentre a Marettimo c’è stata una perfetta parità: 181 a 181.

Nel dettaglio, a Favignana Pagoto ha vinto in tre sezioni su quattro:

Sezione 1: Pagoto 224 , Sammartano 204

Sezione 2: Pagoto 256 , Sammartano 241

Sezione 3: Pagoto 241 , Sammartano 180

Sezione 4: Sammartano 186, Pagoto 179

Alla chiusura dei seggi, l’affluenza si è fermata al 55,79%: poco più di 2.500 votanti su oltre 4.500 aventi diritto. Un dato in forte calo, in linea con il clima di disillusione politica e con le polemiche che hanno accompagnato il ritorno alle urne dopo la sfiducia al sindaco uscente Francesco Forgione.

Un ritorno che divide

Pagoto torna sindaco dopo essere stato al centro dell’inchiesta “Aegades”, avviata dalla Procura di Trapani nel 2020, che lo portò agli arresti domiciliari con accuse di corruzione, turbativa d’asta e falso ideologico. Il processo è ancora in corso, ma l’assenza di una condanna definitiva non ha impedito a Pagoto di ricandidarsi. E i cittadini, almeno una parte consistente, gli hanno dato nuovamente fiducia.

Per Pagoto si apre ora una fase delicata. La vittoria elettorale lo legittima politicamente, ma la sfida sarà amministrare un territorio frammentato, con una comunità ancora polarizzata e molti occhi puntati sulla gestione delle grandi opere in corso e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Sarà chiamato a dimostrare con i fatti che questo non è solo un ritorno al passato, ma un nuovo inizio. E che la fiducia ottenuta alle urne può tradursi in buona amministrazione, trasparenza e coesione sociale. Le Egadi, ancora una volta, sono a un bivio.

Gli auguri da Trapani

Non sono mancati i messaggi istituzionali. Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ha voluto rivolgere pubblicamente il proprio augurio a Giuseppe Pagoto, appena eletto primo cittadino del Comune di Favignana: «Auguri al collega Giuseppe Pagoto, nuovo Sindaco di Favignana - Isole Egadi, ed auguri a tutta la comunità delle isole. Un cammino che riprende i suoi passi, iniziato tanti anni fa. Speriamo di poter condividere progettualità, affrontare sfide comuni e raggiungere obiettivi condivisi, visto che Trapani rappresenta il primo porto utile anche per lo sviluppo turistico delle Egadi. Uniti sempre per il bene comune, faremo la differenza.»