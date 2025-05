Li Service rivoluziona i servizi a Campobello: CAF, Patronato e consulenze su misura

31/05/2025 10:10:00

Dopo mesi dalla sua apertura, avvenuta lo scorso autunno, “LI SERVICE” si è ormai consolidato come un punto di riferimento a Campobello di Mazara per i servizi dedicati ai cittadini. Il Centro CAF, Patronato e Agenzia Multiservizi, situato in via XX Settembre 4, è oggi una realtà ben radicata nel tessuto sociale locale, offrendo una gamma completa di soluzioni moderne e personalizzate, nel solco della tradizione di assistenza avviata dallo storico patronato di Vito Passanante.

Un’offerta diversificata e al passo coi tempi

“LI SERVICE” propone un’ampia gamma di servizi pensati per privati, famiglie e imprese:

- Consulenza CAF e Patronato: supporto per dichiarazioni dei redditi, ISEE, pratiche pensionistiche e INPS.

- Agenzia Multiservizi: assistenza per prestiti, riabilitazione creditizia e pratiche amministrative.

- Broker assicurativo: soluzioni su misura per la gestione di polizze assicurative rivolte a privati e aziende.

- Servizi online e a domicilio: possibilità di svolgere pratiche telematicamente o comodamente da casa.

- Prenotazioni senza attese: un sistema di appuntamenti che elimina le code e garantisce un’esperienza rapida ed efficiente.

Un team di professionisti al servizio del territorio

A guidare la struttura c’è un team altamente qualificato:

- Andrea Passanante, General Manager, coordina la gestione generale e l’innovazione dei servizi.

- Caterina Licata, Customer Manager, garantisce un servizio clienti professionale, forte di un’esperienza maturata in Lombardia.

- Maria Luisa Passanante, Responsabile Marketing e CRM, cura la comunicazione e i rapporti con la clientela.

Tradizione e modernità per una nuova idea di servizio

Operando negli storici spazi del patronato fondato da Vito Passanante, LI SERVICE rende omaggio alla tradizione locale, abbinandola a un approccio tecnologico e orientato al futuro. Una combinazione che ha già conquistato la fiducia di centinaia di utenti a Campobello di Mazara e dintorni.

Un centro per tutti, davvero

LI SERVICE si rivolge a un pubblico ampio: pensionati, famiglie, lavoratori e imprese trovano qui un'assistenza completa e su misura. Il centro è ormai una risorsa imprescindibile per la comunità locale, capace di coniugare efficienza, cortesia e innovazione.

Informazioni utili

Indirizzo: via XX Settembre, 4, Campobello di Mazara

Orari di apertura:

Lunedì–Giovedì: 9:00–13:00 / 15:30–18:30

Venerdì: 9:00–13:00

Telefono: 0924/527688 – 392/3407872

Email: info@liservice.it

Sito web: www.liservice.it

Con una proposta diversificata e un approccio innovativo, LI SERVICE prosegue con successo nel suo percorso di crescita, confermandosi una realtà solida e indispensabile per il territorio della provincia di Trapani.

