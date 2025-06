 2 Giugno, Salvatore Quinci: “Difendere i valori della Repubblica è un impegno quotidiano”

02/06/2025 18:00:00

In occasione della Festa della Repubblica, il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, ha voluto condividere un messaggio di forte significato civico e istituzionale, rivolgendosi ai cittadini della provincia in un momento che rappresenta un caposaldo dell’identità nazionale.

“Oggi, 2 giugno, celebriamo la nascita della Repubblica Italiana – ha affermato Quinci – una ricorrenza che sento profondamente, non solo come rappresentante delle istituzioni, ma prima di tutto come cittadino.” Un richiamo sentito a quella che è la missione quotidiana di ogni persona: contribuire con gesti concreti e responsabili alla costruzione e al rafforzamento della nostra democrazia.

Il Presidente ha sottolineato come la Repubblica non sia un concetto astratto, ma una realtà viva, che si fonda sul senso civico, sulle scelte quotidiane e sull’attenzione verso la comunità. “È fatta di valori semplici e fondamentali: libertà, rispetto, giustizia, partecipazione.” Valori che, secondo Quinci, devono essere difesi e incarnati ogni giorno, a partire dalle azioni di ciascuno.

Nel suo messaggio, non è mancato un pensiero alle donne e agli uomini del territorio trapanese: “A chi lavora, a chi studia, a chi affronta difficoltà e non smette di credere nel futuro. A tutti loro dico grazie, perché è nelle piccole azioni quotidiane che la Repubblica prende forma.” Un riconoscimento importante alla forza della comunità, spesso silenziosa ma fondamentale per il benessere collettivo.

Concludendo, Quinci ha ribadito il proprio impegno personale e istituzionale: “Come Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, il mio impegno è quello di essere all’altezza di questi valori, con umiltà, responsabilità e ascolto.”

Il suo augurio per questa Festa della Repubblica è un invito a riscoprirsi parte di un progetto comune: “Che sia un’occasione per sentirci parte di qualcosa di più grande, che ci unisce e ci rende, insieme, comunità.”