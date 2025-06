Orientamento al lavoro per i giovani Volontari del Servizio Civile Nazionale in servizio presso l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti

03/06/2025 08:51:00

A inizio aprile, M42, società specializzata nella consulenza HR per le PMI, in collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ha organizzato per il quarto anno un percorso di orientamento al lavoro dedicato ai giovani volontari che svolgono il servizio civile a favore delle persone con disabilità visiva.

L'iniziativa si è svolta tra Trapani ed Agrigento, con l'obiettivo di preparare i partecipanti ad affrontare le sfide del mercato del lavoro in modo consapevole e strutturato.

Il percorso, pur essendo improntato alla formazione pratica, ha avuto anche un grande valore umano. I giovani partecipanti hanno avuto l'opportunità di entrare in contatto con esperti HR di M42, beneficiando di un supporto individuale per analizzare le proprie competenze e pianificare strategie professionali. In aggiunta alle sessioni teoriche, sono stati realizzati 34 colloqui individuali, ognuno della durata di quattro ore, durante i quali i giovani hanno potuto riflettere sul proprio percorso e confrontarsi su come affrontare le difficoltà che possono sorgere nel mercato del lavoro.

"Accompagnare le persone nel passaggio dalla formazione al lavoro è un impegno che va oltre la consulenza: è un'opportunità per costruire insieme possibilità reali. Ma questo processo richiede tempo, pazienza e un impegno costante", ha dichiarato Valentina Graffeo, co-fondatrice con il collega Francesco Marceca della società M42 The Human Capital. "L'ascolto, la fiducia e il confronto sono strumenti essenziali per permettere ai giovani di scoprire e valorizzare le proprie risorse. È importante, però, riconoscere che il cammino verso un lavoro inclusivo è complesso e presenta sfide significative."

In quattro anni di collaborazione, M42 e l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti hanno visto come la fiducia, una volta ricostruita e rinforzata, possa diventare un motore potente di cambiamento. "Questo progetto si inserisce perfettamente nella visione di M42", ha spiegato Graffeo. "La nostra missione è trasformare la gestione delle risorse umane da funzione amministrativa a leva strategica per la crescita delle aziende e la promozione di ambienti di lavoro inclusivi. Per farlo, è fondamentale anche investire nella formazione di chi, ogni giorno, lavora sul campo a supporto dell’inclusione." Il percorso è infatti rivolto ai volontari del servizio civile che affiancano persone con disabilità visiva, aiutandole nelle attività quotidiane. L’obiettivo è fornire a questi giovani gli strumenti e le competenze necessarie per accompagnare le persone cieche e ipovedenti anche nel delicato passaggio verso il mondo del lavoro. "Non si tratta solo di formare i volontari", ha sottolineato Graffeo, " il nostro obiettivo è di rendere i ragazzi in grado di attrarre a loro le opportunità, di affrontare il mondo del lavoro valorizzando le proprie risorse apprese durante il percorso scolastico o universitario e di unirlo alle competenze apprese durante il percorso del servizio civile al fianco di chi vive una condizione di disabilità visiva."

Per M42, la formazione è molto più di un trasferimento di nozioni: è un processo che punta a generare un impatto concreto, anche indiretto, sulle comunità. I risultati raggiunti finora dimostrano l’efficacia di questo approccio, anche se le sfide restano molte. Per questo è essenziale continuare a investire in percorsi che mettano al centro non solo le competenze, ma anche la relazione e la fiducia, strumenti chiave per un vero cambiamento culturale al lavoro.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)