Per il Marsala Volley a Fasano un solo risultato possibile: la vittoria

06/06/2025 13:14:00

Non vi è altro risultato possibile se non la vittoria. L’EnoDoro Marsala Volley vola in Puglia per gara 2 di Finale Play Off Promozione con la consapevolezza che dovrà ribaltare il risultato dell’andata se vorrà approdare in A2. La vittoria al Tie-Break di Fasano in terra lilibetana pone un semplice bivio a capitan Varaldo e compagne: si dovrà giocare al massimo della concentrazione se si vorrà raggiungere l’obiettivo della vittoria. Un risultato pieno da tre punti spedirebbe direttamente le marsalesi al salto di categoria, una eventuale vittoria al Tie-Break, invece, obbligherebbe le due formazioni al Golden Set a 15 punti per decidere chi avrà ragione di questa affascinante sfida che ha già visto le due formazioni ricorrere al quinto set in stagione per ben due volte. Sabato 7 giugno alle ore 18:00 il fischio d’inizio della Sig.ra Deborah Vangone coadiuvata dalla Sig.ra Eleonora Nassiz. Sarà possibile seguire le fasi del match sul profilo facebook “Marsala Volley”.

“Finalmente siamo riusciti ad allenarci bene in vista della sfida finale contro Fasano. - dichiara Coach Lino Giangrossi. Da quando sono iniziati i Play Off abbiamo avuto poco tempo per preparare le partite ed abbiamo sfruttato appieno questa settimana per l’atto finale. Chiaramente c’è un po' di tensione, sia da una parte che dall’altra, perché la posta in palio è alta, cosa che in alcune fasi del match potrà costare in termini di risultato. Dobbiamo trasformare la tensione in energia positiva, cosa che le ragazze posseggono nelle loro corde. Sento che c’è tanta voglia di vincere questa partita ed abbiamo le carte in regola per farlo”.

“Vincere 3-0 o 3-1 è nelle nostre corde, dichiara il Presidente del Marsala Volley Massimo Alloro. In questi Play Off abbiamo espresso una pallavolo di altissimo livello mettendo in campo una voglia ed una fame di risultato che ci hanno fatto giungere sino a questo bellissimo epilogo. Sono fiducioso, ho visto le ragazze allenarsi con tanta concentrazione come se avessero iniziato adesso le fatiche della stagione. Colgo l’occasione per ringraziare i tantissimi appassionati di Pallavolo che hanno riempito la tribuna del Palazzetto domenica scorsa, sono certo tributeranno un grande applauso alle nostre ragazze al termine di questa sfida”.