 Femminicidi: si indaga anche a Trapani sul passato del romeno reo confesso

08/06/2025 16:00:00

Le indagini sulla drammatica vicenda che ha visto protagonista Vasile Frumuzache, il 32enne romeno che ha confessato l’omicidio di due donne in Toscana, si estendono ora anche in Sicilia, in particolare nel Trapanese. L’uomo, arrestato nei giorni scorsi a Monsummano Terme, è al centro di un’inchiesta della Procura di Prato che ha deciso di approfondire ogni tappa della sua vita in Italia.

Frumuzache, infatti, ha vissuto a lungo tra Napoli, Trapani e Paceco, dove si era trasferito con la madre Elisabetta e il fratello Nicolae quando aveva 14 anni. Proprio il suo passaggio nel territorio trapanese, fino al 2022, è ora sotto la lente degli investigatori, che vogliono verificare se ci siano stati altri episodi sospetti rimasti irrisolti.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali su indagini specifiche avviate a Trapani, ma la notizia ha già destato forte allarme tra i residenti. L’arresto del giovane ha colpito la comunità romena locale, dove molti faticano a credere che possa essere coinvolto in altri casi di violenza, oltre a quelli già confessati.

Gli inquirenti non escludono nulla e stanno ricostruendo nel dettaglio la rete di relazioni e gli spostamenti di Frumuzache negli ultimi anni.