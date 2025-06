Referendum flop: urne chiuse, niente quorum

09/06/2025 15:46:00

Alle 15 si sono chiuse le urne per i referendum e i ballottaggi.

Quorum pressoché fallito dappertutto.

Alle 15, secondo i dati del ministero, in 3.895 sezioni su 5.306, in Sicilia si è recato alle urne il 23,41% degli aventi diritto al voto.

"Avete perso". È il messaggio a caratteri cubitali che sui social Fratelli d'Italia pubblica insieme a una foto in cui sono schierati i leader dell'opposizione sostenitori dei referendum, Riccardo Magi, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Elly Schlein e Nicola Fratoianni. "L'unico vero obiettivo di questo referendum era far cadere il Governo Meloni. Alla fine, però - si legge nel post - sono stati gli italiani a far cadere voi".