A Marsala la reunion dell'equipaggio della Nave Storione dopo oltre 40 anni

11/06/2025 19:00:00

Si è svolta lo scorso 7 giugno a Marsala una toccante reunion che ha riunito, dopo oltre quarant’anni, alcuni membri dell’equipaggio delle leve 1981/1983 della Nave Storione, storico dragamine della Marina Militare italiana.

L’unità, di stanza nel porto di Trapani negli anni ’80, ha rappresentato un importante punto di riferimento per numerosi giovani della provincia trapanese e di tutta la Sicilia, molti dei quali hanno svolto il servizio militare proprio a bordo della Storione. Per questi uomini, la nave è stata molto più di un semplice mezzo navale: è stata una scuola di vita, un simbolo di amicizia e di crescita condivisa.

L’incontro, fortemente voluto da alcuni ex marinai, si è trasformato in un’occasione di emozionante ricordo, tra aneddoti, fotografie d’epoca e racconti di esperienze vissute insieme in sala macchine, sul ponte e lungo le coste del Mediterraneo.