 Concorso per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri: al via le domande online

12/06/2025 20:30:00

L’Arma dei Carabinieri ha avviato un nuovo e importante concorso pubblico per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, con l’obiettivo di potenziare l’organico e rafforzare la presenza sul territorio nazionale. Un'opportunità concreta per migliaia di giovani italiani che desiderano intraprendere una carriera al servizio dello Stato e della collettività.

Requisiti e modalità di partecipazione

Gli aspiranti possono presentare domanda entro il 7 luglio 2025, esclusivamente online attraverso il portale ufficiale www.carabinieri.it, accedendo all’area dedicata ai concorsi.

Per partecipare al concorso è necessario: essere cittadini italiani; essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure conseguirlo entro l’anno scolastico 2024/2025; avere un’età compresa tra i 17 e i 24 anni (25 anni non compiuti per i volontari in ferma prefissata VFP1, VFP4 o VFI in servizio da almeno 12 mesi).

Le prove di selezione

Il concorso prevede un percorso selettivo articolato in più fasi: prova scritta di selezione; prove di efficienza fisica; accertamenti psico-fisici per verificare l’idoneità; accertamenti attitudinali.

Il corso di formazione

I candidati risultati idonei e vincitori del concorso saranno avviati alla frequenza di un corso di formazione della durata di sei mesi, che si svolgerà presso una delle Scuole Allievi Carabinieri presenti sul territorio: Roma, Reggio Calabria, Iglesias, Torino, Campobasso e Taranto.

Il corso fornirà una preparazione completa, sotto il profilo militare, giuridico e professionale, necessaria per affrontare gli incarichi operativi all’interno dei reparti dell’Arma, con particolare attenzione alle Stazioni Carabinieri, vero punto di riferimento per il cittadino.

Specializzazioni e opportunità

I candidati potranno inoltre esprimere preferenza per la formazione e l’impiego in ambiti specialistici, con particolare riferimento alla tutela forestale, ambientale e agroalimentare, settori sempre più strategici nella missione dell’Arma

Professione al servizio del Paese

Entrare a far parte dell’Arma dei Carabinieri significa abbracciare una professione di valore, orientata alla tutela del bene pubblico e alla sicurezza dei cittadini. Il percorso formativo, altamente qualificante, rappresenta il primo passo verso una carriera ricca di responsabilità, impegno e soddisfazioni. Per ulteriori informazioni e per accedere al bando completo, è possibile consultare il sito ufficiale dell’Arma: www.carabinieri.it.