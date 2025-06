Grande successo al Lido AC Life di Trapani per le EBT Finals di Beach Handball 

12/06/2025 07:00:00

Un grande successo organizzativo e di pubblico per le EBT Finals che si sono svolte sulla spiaggia del Lido AC Life di Trapani sul lungomare Dante Alighieri. Nei quattro giorni della manifestazione sono state migliaia le persone che hanno assistito alle gare sui tre campi allestiti sul lido. L’evento, una delle massime espressioni del Beach Handball continentale per Club promosso dalla Figh e da un punto di vista organizzativo affidato all’Handball Erice ha visto la partecipazione di 14 squadre nel settore maschile e altrettante nel settore femminile provenienti da tutta Europa con la vittoria delle spagnole dell’Almeria sulle irlandesi del Niteroi Rugby Fc nel settore femminile e dello Zagabria in quello maschile che ha regolato la formazione portoghese de la Escola de Formação de Espinho – Os Tigres. Per quanto riguarda le formazioni italiane nel settore maschile dodicesimo posto per la nazionale azzurra mentre nel settore femminile decima posizione per le azzurre e dodicesimo per l’Handball Erice. Cosi ancora una volta la Sicilia si conferma terra dove il Beach Handball ha una sua particolare predisposizione nella pratica ma anche regione che ormai è divenuta una garanzia nell’organizzazione di eventi di portata internazionale.

“Non era la prima volta che la Sicilia ospitava le Ebt Finals - ha commentato il delegato Handball Beach per la Figh e presidente del Comitato Sicilia Sandro Pagaria - ma questa volta ci siamo superati. L’organizzazione logistica della manifestazione è stata perfetta e di questo non posso che ringraziare l’Handball Erice. Il livello tecnico è stato eccellente. In Italia abbiano inventato il beach handball e abbiamo il dovere di tornare ad essere competitivi in questa disciplina a livello europeo. Sono sicuro che accadrà, perché la FIGH ha messo fra le sue priorità questa disciplina. La prospettiva che il beach handball possa diventare disciplina olimpica è concreta, e dobbiamo lavorare tutti per far progredire questo movimento”.

Norbert Biasizzo (vice presidente Handball Erice): “Siamo molto soddisfatti per l’esito della manifestazione. Non bisogna più dire che in questo territorio non si possa costruire nulla di positivo e noi lo stiamo dimostrando. Questo tipo di cultura non deve più passare per i pensieri delle nostre giovani generazioni Il turismo sportivo è un viatico fondamentale per lo sviluppo del territorio. Le EBT Finals hanno costituito uno spettacolo sportivo di prim’ordine, coniugato con un volano di eccezionale valore per la nostra città e la nostra provincia”.