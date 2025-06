“Le notti di San Giovanni" accendono l'estate a Marsala. Quattro giorni di festa nel cuore della città

17/06/2025 11:59:00

CONTENUTO SPONSORIZZATO - Da sabato prossimo e fino al 24 Giugno, Piazza della Vittoria - su cui si affaccia la storica Porta Nuova- sarà il palcoscenico di quattro serate di musica, spettacoli, gusto, divertimento e tradizione. Un evento che apre la stagione estiva a Marsala e invita cittadini e visitatori a vivere insieme suggestive serate nel cuore della città.



Si comincia Sabato 21 con I PANINARI Dj Set per un viaggio musicale che attraversa gli anni ’70-'80-’90.

Domenica 22, sarà la volta della comicità con il cabaret de I RESPINTI e l'esilarante “Respinti da Sempre”, tra risate e ironia.

Lunedì 23, doppio appuntamento: il CLUB DANZE SPORT coinvolgerà cittadini e visitatori con ritmi caraibici e Reggaeton; a seguire l'esibizione di ginnastica artistica della POLISPORTIVA DIAVOLI ROSSI

Martedì 24, giornata conclusiva e solenne per la FESTA DI SAN GIOVANNI, con una novità assoluta della Gara Pirotecnica. Dalle ore 22:00, tre fuochisti si sfidano all’interno del Parco Archeologico a colpi di effetti brillanti di luce e colore. Seguirà la premiazione.



Ma non finisce qui !

Ogni serata sarà animata da performance musicali, prima e dopo gli spettacoli, con proposte per tutti I gusti.

E a proposito di gusto, ogni sera a partire dalle ore 19:00 lo STREET FOOD SICILY ON TOUR. Un evento itinerante che valorizza le tradizioni siciliane, coniugando cibo da strada e intrattenimento.



Vivi LE NOTTI DI SAN GIOVANNI, riscopri le nostre tradizioni, il fascino dei luoghi, gli antichi sapori.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente, il Comune di Marsala. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)