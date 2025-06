Trapani accoglie la regata “Marina Militare Nastro Rosa Tour”: vela, cultura e cittadinanza attiva con la Lega Navale

17/06/2025 11:30:00

Trapani si prepara a ospitare la 7ª tappa del “Marina Militare Nastro Rosa Tour”, la regata nazionale promossa dalla Marina Militare che dal 23 al 28 giugno farà tappa nel porto del capoluogo. Una manifestazione sportiva d’eccellenza che tocca alcune delle località costiere più belle d’Italia – da Venezia a Genova passando per Siracusa, Cagliari, La Maddalena – e che a Trapani troverà l’accoglienza della Lega Navale Italiana, protagonista non solo in mare ma anche sul fronte della cittadinanza attiva.

A guidare l’impegno trapanese è la sezione locale della LNI, che metterà a disposizione equipaggi esperti e supporto tecnico per garantire la buona riuscita della tappa. «Le nostre acque offriranno un campo di regata spettacolare – afferma il presidente della LNI Trapani, Piero Culcasi –. Siamo certi che i partecipanti porteranno via con sé il ricordo della bellezza del territorio e dell’ospitalità trapanese».

Il programma non si limita alle regate: previsti anche eventi collaterali, incontri e momenti di divulgazione. La presenza di equipaggi internazionali e delle forze armate – tra cui Marina, Aeronautica e Guardia di Finanza – conferisce alla tappa un rilievo anche simbolico per la città. Giovedì 19 giugno si terrà inoltre un incontro formativo per i soci LNI sulle novità della nautica da diporto, promosso insieme alla Capitaneria di Porto.

Ma il mese di giugno è stato già intenso per la LNI Trapani: dal Vela Day alla Giornata Mondiale degli Oceani, con la presentazione della campagna permanente nauticAttiva dedicata alla raccolta dati sullo stato del mare, la sezione ha saputo coniugare sport, educazione ambientale e impegno sociale. Con 250 nuovi soci in pochi mesi, la crescita della LNI conferma il crescente interesse per le attività legate al mare e il ruolo sempre più attivo dell’associazione nel tessuto civico e culturale della città.