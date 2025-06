 Emergenza caldo: l’appello di "Un’Anima Mille Zampe" per aiutare gli animali randagi

18/06/2025 18:40:00

Con l’arrivo dell’estate e delle prime ondate di calore, torna prepotente il tema della tutela degli animali randagi, spesso dimenticati ma profondamente colpiti dall’emergenza climatica. L’associazione Un’Anima Mille Zampe Italia (AMZItalia) lancia un appello accorato per invocare l’aiuto concreto della cittadinanza. A farsi portavoce dell’iniziativa è il presidente nazionale Gaspare Camarda, che invita tutti a compiere un gesto semplice ma fondamentale: riempire una ciotola d’acqua e lasciarla all’esterno per cani e gatti senza casa.

«L’aumento delle temperature rende estremamente difficile per gli animali randagi trovare fonti di acqua fresca e pulita, mettendo a rischio la loro sopravvivenza – spiega Camarda –. Per questo motivo chiediamo a cittadini, commercianti e amministratori di condominio di posizionare una ciotola d’acqua all’esterno della propria abitazione, del proprio negozio o all’ingresso del proprio stabile».

L’iniziativa si basa su un principio di solidarietà diffusa e collaborazione collettiva. In un momento dell’anno in cui anche l’uomo avverte fortemente il disagio climatico, Camarda sottolinea quanto il calore estremo sia letale per gli animali che non hanno un riparo e dipendono dall’attenzione degli altri per sopravvivere.

«Questo piccolo atto di cura può salvare la vita a molti animali che, sotto il sole cocente, cercano disperatamente refrigerio – prosegue Camarda –. Le temperature elevate mettono a dura prova anche loro. Chiediamo un piccolo sforzo che dimostra il grande cuore e il senso di civiltà della nostra comunità. Ogni gesto di cura, anche il più piccolo, è una grande forma di civiltà».

L’appello fa parte di una più ampia campagna di sensibilizzazione promossa dall’associazione per la tutela degli animali, con particolare attenzione al periodo estivo, in cui le condizioni per i randagi diventano più critiche.

Un piccolo gesto, un grande impatto

L’invito dell’associazione non comporta sforzi particolari, ma può fare la differenza tra la vita e la morte per molti animali. Una semplice ciotola d’acqua, posta all’ombra e controllata regolarmente, può offrire un rifugio fondamentale contro la sete e il caldo eccessivo. Un’Anima Mille Zampe Italia auspica che l’intera cittadinanza raccolga l’appello, trasformando un gesto semplice in un simbolo concreto di empatia e responsabilità. Perché una città più attenta agli animali è anche una città più umana e consapevole.