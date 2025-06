Marsala, assolto imprenditore edile accusato di evasione fiscale

21/06/2025 08:09:00

È stato assolto dal Tribunale di Marsala un imprenditore edile marsalese, accusato di non aver dichiarato al fisco redditi per diverse centinaia di migliaia di euro. L’uomo era finito sotto processo con l’ipotesi di mancata dichiarazione finalizzata all’evasione fiscale, ma il giudice ha ritenuto che non sussistessero gli estremi per una condanna.

La vicenda nasce da accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza, che avevano segnalato presunte omissioni e irregolarità fiscali tali da configurare una condotta penalmente rilevante. L’imprenditore ha scelto di affrontare il processo con il rito abbreviato, che consente lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna, ma soprattutto una valutazione degli atti raccolti durante le indagini senza dibattimento.

Durante l’udienza, il difensore – l’avvocato Giovanni Gaudino – ha sollevato una serie di rilievi in merito alla validità degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, evidenziando elementi di dubbio e anomalie nella ricostruzione dei redditi dell’imprenditore. Una linea difensiva che ha convinto il giudice, che ha pronunciato sentenza di assoluzione.

Il Tribunale ha ritenuto che, alla luce degli elementi prodotti, non vi fossero prove sufficienti per dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell’imputato, riconoscendo la non punibilità dell’uomo.

La sentenza rappresenta un punto fermo in una vicenda che aveva sollevato preoccupazioni e danni anche all’immagine dell’imprenditore, già noto nel settore edilizio marsalese. Nessuna evasione, dunque, secondo i giudici, e nessun reato da perseguire.