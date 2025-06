Marsala, stasera gran finale per lo Street Food Sicily on Tour

24/06/2025 16:46:00

Si chiude oggi, 24 giugno, a Marsala la tappa dello Street Food Sicily on Tour, inserita nel programma de “Le Notti di San Giovanni”. Per quattro giorni, piazza della Vittoria si è trasformata in un vero villaggio del gusto, animato da sapori, musica e grande partecipazione.



Il format, nato nel 2019 e ripartito dopo la pausa forzata della pandemia, ha già toccato oltre trenta città siciliane e si prepara ora a varcare lo Stretto, con una tappa estiva in Calabria. A Marsala è arrivato per la prima volta, trovando un’accoglienza che ha superato ogni aspettativa: tra le 4.000 e le 5.000 presenze già nella prima serata, con operatori presi d’assalto.

«È stata una scommessa – racconta uno degli organizzatori – ma posso già tracciare un bilancio più che positivo. Non solo per i numeri, ma per il clima che si è creato: Marsala ci ha fatto sentire a casa. Abbiamo instaurato rapporti sinceri, anche con gli operatori locali, e questo ci fa sperare in un ritorno già dal prossimo anno».



Protagonista assoluto il cibo di strada siciliano, nella sua versione più autentica: pane cunzato, cannoli, suino nero dei Nebrodi in versione pulled pork e porchetta, braciolettine messinesi, panini con salsiccia, fritti, dolci, e le crepes artigianali preparate da Gianni, operatore marsalese che ha contribuito a rendere possibile l’evento.



Lo Street Food Sicily on Tour è organizzato da Fratellone Event Management, da anni punto di riferimento nell’organizzazione di eventi in collaborazione con le amministrazioni locali. «Essendo la prima volta, era normale un po’ di prudenza da parte degli operatori marsalesi», spiegano. «Ma la partecipazione c’è stata e siamo certi che la prossima edizione vedrà un coinvolgimento ancora maggiore».

E stasera, gran finale con uno degli appuntamenti più attesi: alle 22.45, tre maestri pirotecnici si sfideranno per il titolo di Campione del Fuoco. Una giuria valuterà creatività, impatto e tecnica, per assegnare il riconoscimento speciale della serata.



Dopo Marsala, il tour proseguirà ad agosto con una tappa in Calabria, per poi tornare in Sicilia con alcune sagre storiche, tra cui la Sagra del Pesce di Letojanni, giunta alla 60ª edizione.

Marsala, intanto, ha lasciato il segno. «L’entusiasmo del pubblico, l’interesse degli operatori e l’energia della città – concludono gli organizzatori – ci dicono che questo può diventare un appuntamento fisso. E forse, già dal prossimo anno».

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)