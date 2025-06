 Il Marina Militare Nastro Rosa Tour approda a Trapani per la sesta tappa

24/06/2025 17:15:00

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025 fa tappa a Trapani per la sesta fase del suo entusiasmante itinerario. Le imbarcazioni Figaro3, protagoniste della regata, hanno affrontato un percorso di circa 200 miglia marine partendo da Siracusa, attraversando il Mar Ionio e doppiando Portopalo – l’estremo sud della Sicilia, persino più a sud di Tunisi – per poi risalire verso nord e approdare nelle acque del Mar Tirreno.

A Trapani, il cuore pulsante della manifestazione sarà il Villaggio di Regata, allestito sul Molo di Via Ammiraglio Staiti, dove tutto è pronto per accogliere cittadini, turisti e appassionati di vela. Il Villaggio sarà il fulcro di una serie di eventi culturali, sportivi e di spettacolo pensati per coinvolgere grandi e piccoli, esperti e curiosi.

Particolarmente attesi sono gli spettacoli adrenalinici delle gare dei WASZP e dei WINGFOIL, discipline veliche spettacolari che promettono emozioni ad alto contenuto tecnico e visivo. Le competizioni si svolgeranno nelle prossime giornate, offrendo al pubblico uno show di livello internazionale direttamente dal mare di Trapani.

Questa sera, a partire dalle ore 19, il Villaggio sarà animato dalla fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani, un omaggio alla tradizione militare e musicale della città. Domani sera, invece, spazio al divertimento con un dj set che prenderà il via alle 22, per una serata all’insegna della musica e dell’energia.

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si conferma così non solo un evento sportivo di rilievo, ma anche un’occasione di incontro tra la vela, il territorio e la cittadinanza, in un perfetto connubio tra sport, cultura e intrattenimento.