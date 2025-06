Marausa, guida l’acquascooter senza patente tra i bagnanti: fermato e multato 

27/06/2025 11:56:00

Si lanciava in pericolose evoluzioni tra i bagnanti, a bordo di un acquascooter, senza aver mai conseguito la patente nautica. È successo ieri pomeriggio a Marausa Lido, lungo il litorale trapanese, dove un uomo è stato fermato in flagranza dalla Guardia Costiera e sanzionato con una multa salatissima: 3.672 euro.

A segnalare l’irresponsabile comportamento del conducente sono stati numerosi bagnanti, che hanno allertato la Sala operativa della Capitaneria di Porto di Trapani. Secondo le segnalazioni, lo scooter d’acqua stava navigando sotto costa, in una zona interdetta e con manovre potenzialmente pericolose per la sicurezza dei presenti in acqua.

Immediato l’intervento della Motovedetta 770 e di una pattuglia a terra, che dopo accurate ricerche sono riuscite a individuare il mezzo in località Salingrade, dove è stato bloccato e scortato fino al porticciolo. Qui, dopo gli accertamenti, è emerso che il conducente non possedeva alcuna abilitazione alla guida, come previsto dall’art. 39 del Codice della Nautica da Diporto.

Maxi multa e controlli rafforzati

All’uomo è stata contestata la violazione dell’obbligo di patente nautica per la guida di moto d’acqua, anche a meno di sei miglia dalla costa, come previsto dalla legge. La sanzione comminata ammonta a 3.672,33 euro.

L’operazione rientra nell’ambito del dispositivo “Mare e Laghi Sicuri 2025”, attivo dal 16 giugno, che prevede un’intensa attività di controllo lungo il litorale del Compartimento marittimo di Trapani. I militari della Capitaneria stanno effettuando verifiche su stabilimenti balneari, spiagge libere, e sul rispetto delle norme in materia di diporto e sicurezza balneare. Non mancano i controlli nelle aree marine protette, dove sono già state rilevate diverse violazioni.

L’obiettivo è chiaro: prevenire i comportamenti pericolosi, garantire la sicurezza di chi frequenta il mare e salvaguardare la vita umana.

Un richiamo, per tutti, al buon senso. Anche perché la stagione estiva, da queste parti, è appena cominciata.