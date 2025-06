Trapani saluta il Nastro Rosa Tour, Culcasi: «Il mare unisce la città e i suoi giovani»

30/06/2025 16:45:00

Con il passaggio delle imbarcazioni Figaro 3 in rotta verso Cagliari si è chiusa la tappa trapanese del Nastro Rosa Tour, l’importante manifestazione velica organizzata dalla Marina Militare giunta alla sua quinta edizione. La Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani, protagonista nell'accoglienza e nel supporto logistico dell’evento, ha salutato con soddisfazione la riuscita dell’iniziativa e rilancia ora il calendario estivo.

È stata la barca Vega della sezione trapanese a ospitare il Comitato di Regata durante la partenza, avvenuta ieri mattina sotto un vento sostenuto da nord. Il tratto di mare tra la Torre di Ligny e il porto ha fatto da cornice a regate emozionanti, concluse con la premiazione degli equipaggi vincitori venerdì sera. Durante la cerimonia, gli organizzatori hanno espresso pubblicamente il loro apprezzamento per il contributo della sede locale della Lega Navale, che ha messo a disposizione personale, gommoni e imbarcazioni per garantire la perfetta riuscita dell’appuntamento.

«Siamo fieri di avere dato il nostro apporto a una manifestazione che mette in risalto il mare e la bellezza della nostra città», ha dichiarato il presidente della Lega Navale di Trapani, Piero Culcasi. «Dietro questo successo ci sono l’impegno dei nostri soci, dei volontari e dello staff. Continuiamo a lavorare per diffondere la cultura del mare e delle discipline nautiche, soprattutto tra i più giovani».

Non solo eventi sportivi: la Sezione ha ricordato anche le attività più recenti, come il corso realizzato con la Capitaneria di Porto sulla sicurezza in mare e le due serate dedicate al solstizio d’estate, che hanno coinvolto ciascuna oltre 150 partecipanti. Continuano inoltre con entusiasmo i corsi per ragazzi sulle derive Optimist, la vela d’altura e il canottaggio, insieme al progetto “Per l’alto mare” realizzato con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) nell’ambito di un protocollo con il Ministero della Giustizia.

«Il nostro è un impegno quotidiano per la città – ha aggiunto Culcasi –. Siamo convinti che il mare possa essere un’opportunità educativa, sportiva e sociale per tutti. Ecco perché non ci fermiamo: proseguiremo anche nei prossimi mesi con nuove proposte rivolte alla cittadinanza».

La Lega Navale si conferma così presidio attivo sul territorio, capace di coniugare sport, inclusione e valorizzazione dell’identità marittima trapanese.