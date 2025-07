Vela: ottimi risultati per gli atleti della LNI di Trapani alle zonali Optimist

06/07/2025 12:00:00

Grande soddisfazione per la Lega Navale Italiana sezione di Trapani. I giovani atleti guidati dall’allenatore Salvatore Maugeri hanno ottenuto ottimi risultati alle Selezioni Zonali Optimist. Francesco Di Gaetano, classe 2013, terzo posto alla selezione zonale di Marsala e 5° in classifica generale, è stato selezionato per partecipare ai Campionati Italiani Optimist, che si svolgeranno dal 2 al 7 settembre a Torbole sul Lago di Garda. Di Gaetano, che ha iniziato la sua avventura velica a sei anni, partecipato alla prima regata agonistica nel 2023 da cadetto e proseguito nel 2024 da Juniores con la Lega Navale di Trapani, ha centrato l’importante traguardo alla sua prima selezione di zona, grazie all’impegno e alla costanza dimostrati negli allenamenti. Ottima prova anche per Matteo Galli, anch’egli classe 2013, che si è avvicinato alla vela dopo il Vela Day del giugno 2024. Entrato nel gruppo agonistico a settembre scorso, Galli ha mostrato una crescita notevole: dopo un brillante terzo posto nella prima giornata delle selezioni zonali a Marsala, ha mancato di un soffio l’accesso agli Italiani, chiudendo al 12° posto nella classifica finale, primo degli esclusi.

"Sono orgoglioso di questi ragazzi, hanno lavorato con dedizione e passione e hanno dimostrato che l’impegno paga sempre – ha commentato Maugeri –. Francesco ha raggiunto un risultato straordinario alla sua prima selezione, mentre Matteo, alla sua prima esperienza agonistica, ci ha fatto sognare la qualificazione che solo per poco non è arrivata. Un grazie anche agli altri ragazzi del gruppo agonistico: Mattia Vittorioso e Serena Bono, pur non avendo partecipato alle selezioni sono parte fondamentale della crescita del nostro team".

"Questi successi confermano quanto la vela non sia solo sport e competizione, ma anche una straordinaria scuola di disciplina, autocontrollo e rispetto delle regole – ha dichiarato Piero Culcasi, presidente della Lega Navale Italiana sezione di Trapani –. La nostra sezione è da sempre al servizio della comunità trapanese: offriamo ai giovani un ambiente sano dove crescere, formarsi e imparare valori fondamentali per la vita, come il lavoro di squadra, la responsabilità e l’amore per il mare. Questi risultati ci incoraggiano a proseguire con ancora maggiore entusiasmo la nostra missione educativa e sociale e nel far crescere la Lega Navale di Trapani".