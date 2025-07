La curiosa macro - economia di Antonini, quella confusione su euro e dollaro ...

07/07/2025 09:00:00

A margine della conferenza stampa di venerdì in cui ha annunciato cappellini rossi, movimento politico e all-in elettorale, il romano Valerio Antonini ha regalato anche diverse perle, tra cui una curiosa lezione di economia internazionale per i trapanesi. Curiosa, ma profondamente sbagliata.

Parlando dei futuri acquisti americani del Trapani Basket, ha dichiarato: “Ragazzi, qui il problema è uno solo. Oggi l’euro-dollaro è salito a 1,18. Se devo prendere un americano, devo dargli il 20% in più di stipendio rispetto all’anno scorso. Con questo tipo di cambio, in euro diventano sempre meno”.

Proprio così.

Ora, senza voler disturbare Draghi o la BCE, quello che Antonini ha detto è l’opposto della realtà. Chi si vanta di comprare e vendere in tutto il mondo dovrebbe saperlo. Quando il cambio euro-dollaro sale (cioè passa da, diciamo, 1,08 a 1,18), significa che l’euro si è rafforzato: con 1 euro si comprano più dollari.

Quindi un giocatore americano che guadagna in dollari costa meno in euro, non di più.

Facciamo un esempio: se un giocatore americano chiede 1 milione di dollari, con il cambio a 1,00 ti servono 1 milione di euro; con il cambio a 1,18 ti bastano circa 847mila euro.

Morale: i dollari diventano più “economici” per chi paga in euro.

E non solo il concetto è sbagliato, ma anche i numeri: Antonini parla di un +20% del cambio, ma il rialzo effettivo è attorno al 9-10% rispetto alla media dello scorso anno ...

Speriamo che sia solo una gaffe, dovuta alle pressanti domande dei giornalisti invitati. Per chi si presenta con un partito per cambiare le sorti dell'economia locale (e magari mondiale, date le ambizioni) è un esordio niente male ...